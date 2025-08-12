El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio una hipótesis sobre el asesinato de la niña Dulce en Chalco, cuya muerte fue comparada inicialmente con la de Fernandito.

Este nuevo caso de violencia contra los niños estuvo relacionado, de acuerdo con Omar García Harfuch, con temas de narcomenudeo. Lamentablemente, esto terminó con la vida de Dulce, de 12 años, que vivía en Chalco, Estado de México.

“La información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con narcomenudeo”, explicó Omar García Harfuch durante la conferencia de Claudia Sheinbaum del 12 de agosto de 2025.

Dulce, niña de 12 años, asesinada en Chalco (@AlexSanchezMx / X)

Dulce, de 12 años, murió en una balacera por termas relacionados al narcomenudeo, dice Omar García Harfuch

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch fue cuestionado por las motivaciones detrás de la muerte de Dulce, niña de 12 que fue asesinada en un ataque armado mientras se encontraba en su casa en Chalco.

Sobre el caso, el funcionario dijo que la hipótesis señala que hombres armados irrumpieron dentro de la vivienda con techo de lámina para buscar a la pareja sentimental de Bianca, mamá de Dulce.

“Están relacionada esa casa y la pareja de la mamá de la menor con narcomenudeo más que por una deuda” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch explicó que el sujeto relacionado al narcomenudeo logró escapar de la vivienda, por lo que los hombres armados comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en la casa.

De manera trágica, los proyectiles alcanzaron a Dulce, provocándole heridas en el pecho y brazos. Por su parte, su madre y abuelos resultaron ilesos.

Omar García Harfuch anuncia creación de atención especializada en niños tras asesinato de Fernandito

Además de Dulce, Omar García Harfuch también hizo mención de Fernandito, el niño de 5 años que fue asesinado por prestamistas en Los Reyes la Paz, luego de que su madre no pudiera pagar una deuda de mil pesos.

Señaló que la Fiscalía del Estado de México creó una nueva unidad de atención especializada en niños, a raíz de que las autoridades en turno hicieran caso omiso a las peticiones de la mamá de Fernandito.

“Va a haber 300 elementos destinados a un mejor servicio para evitar que vuelva a ocurrir una situación así”

La Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia tiene como objetivo dar una atención inicial efectiva, solidaria y sensible para su oportuno acceso a la justicia para los niños.