El Estado de México fue testigo de un atroz crimen, el cual tuvo lugar en el municipio de Los Reyes La Paz.

De acuerdo con lo reportes, supuestos prestamistas secuestraron y mataron a un niño por una deuda de mil pesos que tenía la madre y el padrastro del menor.

La Fiscalía del Estado de México informó que el niño fue identificado como Fernando N, o “Fernandito” como lo han llamado vecinos de Los Reyes La Paz, Estado de México, el cual tenía solamente 5 años de edad al momento del crimen.

Atroz crimen en Estado de México: secuestran y matan a niño de 5 años por deuda de mil pesos

Un atroz crimen ha indignado a los habitantes del Estado de México, luego de que se diera a conocer que Fernando N de solo 5 años de edad fue secuestrado y asesinado por una deuda de mil pesos.

Según vecinos de Los Reyes La Paz, la madre del menor, así como su padrastro, habrían pedido un préstamo de mil pesos a una señora conocida por realizar este tipo de actividades.

Sin embargo, al no poder pagar esta deuda, tres personas secuestraron a Fernando N de 5 años bajo la promesa de que lo regresarían a su madre y padrastro cuando saldara su deuda.

Tras esto, la madre del menor acudió ante la Fiscalía del Estado de México para interponer una denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad en contra de su hijo.

Derivado de esto elementos de la Policía del Estado de México se trasladaron hasta una vecindad, ubicada en la calle Carmen Serdán, colonia Ejidal El Pino, la cual fue señalada por la madre del menor como el lugar donde vivían las personas que secuestraron a Fernandito.

Una vez en el lugar, autoridades llevaron a cabo una inspección de todo el edificio, lo que permitió que encontraran en bolsas de basura el cuerpo de Fernandito.

Debido a esta situación las tres personas señaladas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Manifestaron que se mantienen como los principales sospechosos de secuestrar y matar al niño, por lo que se espera sean vinculados a proceso.

Violencia en México (José Betanzos Zárate / Cuartoscuro)

Vecinos habían denunciado presencia del niño secuestrado en una vecindad, aseguran testigos

Al respecto de esta situación, vecinos de donde fue hallado el cuerpo del niño acusaron que anteriormente ya habían denunciado la presencia del menor en esa vecindad.

Indicaron que acudieron ante el DIF estatal para señalar que habían tres personas en esa propiedad que tenían secuestrado a un niño que no era de ellos.

Denunciaron también que el menor de 5 años era víctima de violencia por parte de las tres personas que lo tenían secuestrado, señalando que lo tenían amarrado y que incluso le aventaba comida al piso.

Derivado de esta situación la Fiscalía del Estado de México iniciará una investigación, con la intención de castigar a las personas que resulten responsables por este atroz crimen.