Luego de ser detenidos por el caso de Fernandito, Carlos, Ana Lilia y Lilia se quedarán en prisión preventiva al ser acusados por el asesinato y secuestro del niño en La Paz, Estado de México.

Así lo determinó el juez de control a cargo del caso del asesinato y secuestro del niño en La Paz, Estado de México, durante la audiencia inicial que se celebró el viernes 8 de agosto.

Fernandito: Carlos, Ana Lilia y Lilia se quedan en prisión preventiva por secuestrar y matar al niño

Durante la audiencia inicial realizada el 8 de agosto en los juzgados del penal Neza Bordo, el juez resolvió que los 3 implicados en el secuestro y asesinato de Fernandito, seguirán su proceso en prisión.

Lo anterior luego de que la representación legal de los 3 sujetos que serían prestamistas, solicitó al impartidor de justicia ampliar el término constitucional a 144 horas.

Al aceptar la petición, el juez estableció que el lunes 11 de agosto se llevará a cabo la audiencia de vinculación en la que se decidirá si Carlos, Ana Lilia y Lilia serán vinculados a proceso.

Fernandito: así se defendieron Carlos, Ana Lilia y Lilia durante la audiencia inicial

En la audiencia inicial en la que se ordenó que se queden en prisión preventiva, Carlos, Ana Lilia y Lilia expusieron su versión sobre los hechos, para defenderse de las acusaciones.

En su declaración, Lilia aseguró que la propia mamá de Fernandito fue quien decidió dejárselos desde el pasado 19 de julio debido a la deuda de mil pesos que mantenía con ellos.

Incluso, la imputada por el secuestro y asesinato del niño de 5 años en el municipio de La Paz, aseveró que mientras tuvo la custodia del menor, lo llevó al doctor por caídas que sufrió.

No obstante, el agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México expuso ante el juez que en el cuerpo de Fernandito se encontraron lesiones y fracturas e n cabeza, clavícula y costillas, así como moretones.

Aunado a ello, la autoridad detalló que el cuerpo sin vida del niño fue localizado atado de manos con unas vendas y se presume que al ser hallado, tendría entre 3 y 5 días de haber muerto.

Debido a ello, la defensa de la madre de Fernandito solicitó al juez que ordenara la apertura de una carpeta de investigación por presuntos actos de tortura contra la víctima, pero la petición fue desechada.