El Caso Fernandito sigue generando interés público, reportan que la madre del menor asesinado por prestamistas de Los Reyes La Paz, Estado de México cambia de abogada por supuestas presiones.

Fabiola Villa, ahora ex abogada de la madre de Fernandito al salir de la audiencia dio a conocer que había sido revocada del caso.

La defensora del caso Fernandito acusó una intromisión de las autoridades municipales y estatales para sacarla.

En declaraciones de Fabiola Villa, ex abogada de la madre de Fernandito a medios de comunicación al salir de la audiencia hoy lunes 11 de agosto dio a conocer que fue revocada del caso.

De acuerdo con la abogada el cambio de la defensa en el caso Fernandito responde a supuestas presiones de índole política, porque según le informó la familia de la madre de Fernandito, Noemí, madre del menor asesinado por prestamistas, recibió una visita directa de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México y Martha Guerrero, presidenta municipal de Los Reyes La Paz.

En esta visita que ocurrió a penas el domingo 10 de agosto, la madre de Fernandito habría recibido despensas y supuestas “atenciones” para que decidiera cambiar de abogado.

La ex defensora del caso Fernandito señaló que esta revocación responde a una demanda que pensaban realizar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al municipio.

“Nos acaban de bajar del asunto. Me estaba comentando al familia que fue el día domingo, el día de ayer, Delfina (Gómez, gobernadora del Estado de México), la presidenta de Los Reyes (Martha Guerrero, presidenta municipal de Los Reyes La Paz), y ellas decidieron quitarme para que no se ventilen más cosas seguramente. Por cuestiones políticas” Fabiola Villa, ex abogada de la madre de Fernandito

Sobre este cambio en la defensa legal del Caso de Fernandito, Fabiola Villa, ex abogada, señala que la familia está inconforme, porque señala que tampoco fueron informados de la decisión de la madre del menor asesinado por prestamistas de Los Reyes La Paz.

La abogada señala que previo a reste cambio ya había visto algunos movimientos extraños e incluso la falta de la madre de Fernandito a una de las audiencias.

Posterior a ello, ocurrió la visita del domingo y este lunes 11 de agosto fue revocada del caso.

Da conocer que la persona que va sustituirla en realidad es un funcionario público del Gobierno municipal de Los Reyes La Paz.

Adicionalmente acusó al Gobierno municipal de Los Reyes La Paz de omisiones en el Caso de Fernandito.