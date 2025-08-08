La autopsia de Fernandito, el niño de cinco años asesinado por una deuda de mil pesos en Los Reyes La Paz, Estado de México , reveló que fue torturado.

De acuerdo con el reporte de la autopsia, fue Fernandito golpeado con un martillo en la cabeza, lo que le generó múltiples traumatismos craneoensefálicos.

Testimonios de la familia señalan que quedó irreconocible. Además, el reporte registró heridas en el tórax, espalda y piernas por la tortura que habría sufrido antes de morir.

Fernandito de cinco años fue privado de agua y alimentos en la vivienda de Los Reyes La Paz, Estado de México, en la que fue encontrado, lo bañaban con agua fría y lo tenían atado como una mascota .

Autopsia de Fernandito, torturado y asesinado en Los Reyes La Paz, Edomex, reveló inimaginable violencia (cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Fernandito fue asesinado por prestamistas de Los Reyes La Paz; autoridades no hicieron caso reportes de la mamá ni de vecinos

La ciudadanía en el Estado de México y en el país se encuentra en conmoción luego de haber secuestrado al menor de cinco años y tomarlo como una especie de garantía ante la deuda de su madre y padrastro de mil pesos.

Y es que las personas que habían prestado el dinero y a quienes conocía la madre de Fernandito por haber sido vecinos anteriormente, le dijeron que no se lo devolverían hasta que liquidara la deuda.

De acuerdo con testimonios de vecinos, ellos mismos reportaron a autoridades que el menor llevaba al rededor de una semana en una casa que no era la suya sufriendo maltratos, peor también fueron ignorados al igual que Marcelina, la madre.

Los vecinos relataron que Fernandito que también era víctima de maltrato de su padrastro a quien señalaron de alcohólico.

Fernandito vivió una violenta muerte ademas de la violencia de su padrastro

Cabe recordar que el 28 de julio, Fernandito fue arrebatado de los brazos de su madre Marcelina por una familia de prestamistas por una deuda que solo era de mil pesos.

De acuerdo con la abogada de la familia, el niño habría sido asesinado dos días después de haberlo plagiado.

La mujer vive con una discapacidad que relacionada con su capacidad de comunicación.

Ella fue víctima de la indiferencia y falta de atención oportunidad por parte de autoridades que la ignoraron a pesar de acudir presencialmente a pedir ayuda en varías instancias tanto el municipio de Nezahualcóyotl como de Los Reyes La Paz.

Fue hasta las oficinas de Atención a la Mujer de Los Reyes la Paz que se inicio con la atención.

El 4 de agosto encontraron el cuerpo del niño Fernandito con huellas de violencia y se detuvo a tres personas:

Carlos N

Ana Lilia N

Lilia N

Las tres personas están en el penal de Nezahualcóyotl por cargos de desaparición forzada y homicidio calificado.