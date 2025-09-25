A un mes y medio de la tragedia en Los Reyes La Paz, la madre de Fernandito denunció la falta de atención que ha recibido por parte de la Fiscalía del Estado de México.

En compañía de su equipo legal, la mujer evidenció que la Fiscalía del Estado de México le ha negado el acceso a la carpeta de investigación contra los asesinos de su hijo de 5 años de edad.

Incluso, la madre de Fernandito denunció que esta dependencia ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, tendría ordenes de no dejarla entrar, pues a otras personas sí se les permitía el acceso.

Dictan segunda vinculación a proceso en caso Fernandito Los Reyes La Paz (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Casa donde fue asesinado Fernandito ya no es vigilada por autoridades del Estado de México pese a que no han concluido las investigaciones

A pesar de haber cumplido con los protocolos para ser recibida por la MP Gabriela Anaya, la madre de Fernandito acusó que la Fiscalía del Estado de México le negó el acceso inmediato mientras era vigilada por policías.

De igual forma, le negaron entrar con todo su equipo legal, vulnerando un derecho básico a una representación digna, con lo que ya suma seis semanas de intimidaciones y abandono.

El abandono de las autoridades fue más allá al revelarse que la casa donde fue asesinado Fernandito por una deuda de mil pesos ya no está resguardada a pesar de que no han terminado las investigaciones.

Desde un principio, la madre de Fernandito sufrió abandono institucional al no haber recibido apoyo de las autoridades para recuperar a su hijo, secuestrado en agosto por:

Carlos N

Lilia N

Ana N