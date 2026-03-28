Un operativo desplegado en la Ciudad de México dio como resultado la detención de “La Besucona”, hombre de 33 años señalado como líder narcomenudista de Los Besucones.

Según informó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el nombre real de “La Besucona” es Erick Magaña Márquez, considerado un objetivo prioritario en Iztapalapa por su presunta participación en delitos como:

Narcomenudeo

Robos

Homicidios

Operativo en Iztapalapa: detienen a “La Besucona”, líder narcomenudista de Los Besucones (Michelle Rojas)

Decomisan cartuchos a “La Besucona”, líder narcomenudista de Los Besucones

Fuentes oficiales informaron que “La Besucona” fue detenido cuando el supuesto líder criminal fumaba un cigarrillo con olor característico de la marihuana a bordo de un auto sin placas.

Al percatarse la situación, elementos de la SSC-CDMX le indicaron detener su marcha; sin embargo, el sujeto intentó escapar e inició una persecución que terminó en la calzada Tlalpan, al cruce con la calle Mártires Irlandeses.

En el lugar le fueron decomisadas:

23 bolsitas con supuestas dosis de marihuana

10 cartuchos útiles

Por estos hechos, “La Besucona” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Operativo en Iztapalapa: detienen a “La Besucona”, líder narcomenudista de Los Besucones (Michelle Rojas)

“La Besucona” es vinculado a homicidios en CDMX

Tras su detención, se informó que La Besucona estaría posiblemente relacionado con un homicidio ocurrido el 22 de diciembre del 2025, en la colonia Lomas de San Lorenzo, de Iztapalapa.

Además, se le acusa de otros tres eventos de homicidio a causa de presuntas disputas por la venta de narcóticos con integrantes de “Los Malportados” y otras células.