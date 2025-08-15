La revista Rolling Stone publicó una nota que volvió a encender las alarmas de una una posible incursión militar en México, pues en ella se afirma que Donald Trump busca atacar a líderes del narcotráfico.

De acuerdo con lo indicado en el reporte, el presidente de Estados Unidos habría firmado una orden ejecutiva en la que se aprueba el uso de la fuerza militar contra los grupos del crimen organizado.

Pero, ¿quiénes son los líderes del narcotráfico que el presidente Donald Trump podría atacar en la presunta incursión militar en México? Te contamos lo que dice Rolling Stone.

Rolling Stone reporta que Donald Trump sí buscará incursión militar en México (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

¿Quiénes son los líderes del narcotráfico a los que Donald Trump podría atacar? Esto dice Rolling Stone

Al revelar que Donald Trump sí tiene entre manos un plan para ejecutar una incursión militar en México, el reporte de la revista Rolling Stone señala que iría contra los grupos criminales que han sido catalogados como terroristas.

Es decir que el objetivo del presidente de Estados Unidos es desarticular al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo.

Sin embargo, analistas citados por la revista señalan que fiel a su estilo, Donald Trump estaría buscando asestar golpes mediáticos para presumir, por lo que tendría en la mira a un par de poderosos líderes del narcotráfico:

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del CJNG

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Al menos así lo indica Stefano Ritondale, ex oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, quien ha señalado que tal vez Donald Trump considera que ambos líderes del narcotráfico son los únicos perfiles que valdrían la pena.

Lo anterior debido a que el especialista citado por Rolling Stone dijo que el presidente buscaría salir en televisión para ofrecer un discurso nacional sobre la operación, tal como ocurrió con el asesinato del líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" líder del CJNG (ESPECIAL)

Ellos son los líderes del narcotráfico a los que Donald Trump podría atacar

El reporte de Rolling Stone establece que Donald Trump podría atacar “el Mencho” e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, por ser los líderes del narcotráfico más importantes dadas sus actividades criminales.

En el caso de “el Mencho”, autoridades lo ubican como el líder del grupo criminal del CJNG, por lo que enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo, además de portación de armas de fuego.

Desde 2017, “el Mencho” ha sido acusado de operar una empresa criminal continua, pues se afirma que expandido al CJNG a Europa y Asia, con métodos de violencia extrema y control de rutas en 23 estados mexicanos.

Por ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha ofrecido recompensas de hasta 15 millones de dólares, monto que se ha triplicado en una década debido a al nivel de relevancia que ha alcanzado en la crisis del fentanilo.

En tanto, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos, ha sido sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero, tráfico de fentanilo y extorsión junto a su red empresarial.

Debido a lo anterior, se han ofrecido 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ya que se le acusa de inundar el país con fentanilo, provocar violencia y dirigir laboratorios clandestinos en Sinaloa.

Aunque permanece prófugo, el hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, es señalado como responsable de actos como tortura, asesinatos y disturbios, consolidando el poder de Los Chapitos tras la caída de su padre.