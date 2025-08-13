El gobierno de Estados Unidos y la Corte de Nueva York buscarán cadena perpetua para Servando Gómez “la Tuta”, quien era líder de Los Caballeros Templarios.

Servando Gómez “la Tuta” fue uno de los 26 presuntos y criminales que fueron extraditados a Estados Unidos, junto con integrantes de cárteles que Estados Unidos considera terroristas.

Dicha entrega se sumaría a los 29 líderes del narcotráfico que fueron entregados a Estados Unidos el pasado febrero 2025, entre los que figuraban nombres como Rafael “el Caro” Quintero.

Servando Gómez “la Tuta”: Corte de Nueva York buscará cadena perpetua en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el listado de los 26 criminales que fueron extraditados desde México y sus posibles condenas, entre ellas, la de Servando Gómez “la Tuta”, para quien pedirán cadena perpetua.

Acorde con lo señalado, Servando Gómez “la Tuta” está acusado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde le podrán dar hasta cadena perpetua por diversas acusaciones, principalmente delitos contra la salud.

Acorde con la DEA (Agencia Administración para el Control de Drogas), la red que lideraba Servando Gómez “la Tuta” era de las más crueles y violentas, que cometía extorsión, secuestro y asesinatos.

El pasado 3 de abril, Servando Gómez “la Tuta” había promovido un amparo debido a que tras el trasladado de 29 líderes del narcotráfico, estaba en la mira de Estados Unidos.

Sin embargo, quince días después, el juez cuarto de distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, Daniel Marcelino Niño, lo descartó, bajo el argumento de que no era suficiente el anuncio de su próxima extradición.

Por lo mismo, este martes 12 de agosto, fue parte de los 26 líderes del narcotráfico que fueron trasladados a Estados Unidos, como confirmó Omar García Harfuch, entre los que figura Servando Gómez “la Tuta”.

Servando Gómez Martínez, "La Tuta" (Cuartoscuro)

Servando Gómez “la Tuta” no estará solo en la Corte de Nueva York: estos líderes del narcotráfico también serán juzgados ahí

Como se mencionó, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la lista completa de los líderes del narcotráfico extraditados junto con la autoridad que los juzgará, entre ellos Servando Gómez “la Tuta”.

Sin embargo, no fue el único que será juzgado por la Corte Sur de Nueva York en Estados Unidos, ya que otros tres líderes del narcotráfico también enfrentan cargos en el mismo tribunal:

Para los tres líderes del narcotráfico, la Corte de Nueva York también pedirá hasta cadena perpetua como Servando Gómez “la Tuta”, por lo que se presume serían delitos contra la salud o tráfico de drogas.

En Nueva York pero en la Corte Este, también será juzgado Jesús Guzmán Castro “Chuy”, quien era integrante del Cártel de Sinaloa en la facción de “Los Mayitos”, detenido este mayo de 2025.