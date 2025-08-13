Hoy miércoles 13 de agosto el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartirá mayor información sobre los 26 narcos enviados a Estados Unidos en una conferencia. Sigue el minuto a minuto de su conferencia de prensa.

De acuerdo con el gabinete de seguridad de México, los prisioneros mexicanos fueron “extraditados” a Estados Unidos en una operación que se llevó a cabo tras la promesa de que no se buscaría la pena de muerte para ninguno de ellos".

Cabe señalar que esta es el segundo envío masivo de miembros del crimen organizado que fueron enviados a Estados Unidos sin un proceso de extradición.

En la conferencia participan:

Alejandro Gertz Manero

Ricardo Trevilla Trejo

Raimundo Pérez Morals Ángeles

Hernán Cortés Hernández

Omar García Harfuch

Conferencia de Omar García Harfuch:Líderes del narco aprovechaban abogados para actividades criminales

Omar García Harfuch compartió que la decisión de enviar a 26 líderes del narco a Estados Unidos se tomó para el beneficio de la sociedad mexicana, toda vez que, pese a encontrarse privados de su libertad, continuaban con sus actividad criminales.

De acuerdo con el secretario de seguridad, aprovechaban las visitas de sus abogados para continuar operando fuera de las prisiones, ordenando la comisión de delitos.

Asimismo, impusieron recursos para lograr:

reducción de sentencia

traslado de penales federales a estatales

liberación anticipada

Por ello, “en coordinación, cooperación y con pleno respeto a la soberanía”, se concretó el traslado de los 26 generadores de violencia, en atención a la Ley de Seguridad Federal, “orientada a la protección de la sociedad”.

Asimismo, señaló que por todos los miembros del narcotráfico se tenían ordenes de extradición e investigaciones en Estados Unidos por delitos de alto impacto como

trafico de personas

homicidio

trasiego de droga

delitos con arma de fuego

delitos de lavado de dinero

delincuencia organizada

Conferencia de Omar García Harfuch: FGR acordó con Estados Unidos que fiscalía no solicitará la pena de muerte para los narcos extraditados

El gabinete de seguridad informó que, como parte del envío de los 26 narcos a Estados Unidos, se acordó que se no se solicitará la pena de muerte para los detenidos.

Los líderes del narcotráfico fueron trasladados en avión desde México a Estados Unidos el martes 12 de agosto.

La “extradición”fue confirmada por:

La Fiscalía General de la República (FGR)

SSPC

Entre los narcos mexicanos extraditados y entregados a Estados Unidos se encuentran:

Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, vinculado al conocido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); cuñado del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’

Roberto Salazar, acusado de participar en el asesinato de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles en 2008

Servando Gómez Martínez, La Tuta, señalado como líder de Los Caballeros Templarios

¿Quiénes son los 26 narcos enviados a Estados Unidos? Lista completa con posibles sentencias

El gobierno de México informó la “extradición” de 26 miembros del narcotráfico en México; sin embargo, fue el Departamento de Justicia quien brindó la información de las identidades de los detenidos.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unid¿os, los detenidos que fueron enviado al extranjero para su enjuiciamiento y que, en su mayoría recibirán cadena perpetua son:

Enrique Arballo Talamantes, sería sentenciado a cadena perpetua. Benito Barrios Maldonado, posible cadena perpetua. Luis Raúl Castro Valenzuela, posible cadena perpetua. Francisco Chávez, posible cadena perpetua. Abdul Karim Conteh, posible condena de 45 años. Baldomero Fernández Beltrán, posible cadena perpetua. Ismael Enrique Fernández Vázquez, posible cadena perpetua. Leobardo García Corrales, posible cadena perpetua. Abigael González Valencia, posible cadena perpetua. José Carlos Guzmán Bernal, posible cadena perpetua. Anton Petrov Kulkin, posible cadena perpetua. Roberto Omar López, posible cadena perpetua. José Francisco Mendoza Gómez, posible cadena perpetua. Hernán Domingo Ojeda López, posible cadena perpetua. Daniel Pérez Rojas, posible cadena perpetua. Juan Carlos Sánchez Gaytán, posible cadena perpetua. David Fernando Vásquez Bejarano, posible cadena perpetua. José Antonio Vivanco Hernández, posible cadena perpetua. Mauro Alberto Núñez Ojeda, posible cadena perpetua. Juan Carlos Félix Gastelum, posible cadena perpetua. Jesús Guzmán Castro, posible cadena perpetua. Pablo Edwin Huerta Nuño, posible cadena perpetua. Servando Gómez Martínez, posible cadena perpetua. Kevin Gil Acosta, posible cadena perpetua. Roberto Salazar, posible cadena perpetua. Martín Zazueta Pérez, posible cadena perpetua.

