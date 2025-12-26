La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de la rehabilitación con concreto hidráulico de alta resistencia del carril lateral del Periférico Norte (Boulevard Manuel Ávila Camacho), en el municipio de Naucalpan.

Esta obra sin precedentes, realizada en coordinación con el Gobierno Municipal de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, contó con una inversión de 57 millones de pesos y abarca el tramo que va de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo, una de las vías primarias de mayor circulación en el Valle de México.

Isaac Montoya reconoce respaldo de Delfina Gómez para entregar obra histórica

Durante el evento, el alcalde Isaac Montoya destacó el trabajo conjunto entre el gobierno estatal y municipal, a través de la Junta de Caminos del Estado de México, para concretar esta intervención que mejora la movilidad, seguridad y desarrollo urbano en Naucalpan.

Estamos avanzando de la mano con el gobierno del Estado de México en materia de movilidad, en materia de seguridad, en materia de desarrollo humano en todos los aspectos. Isaac Montoya

Isaac Montoya Márquez resaltó que su administración comparte con el gobierno estatal principios, ideales y una visión humanista orientada a la transformación profunda de las comunidades, y reiteró su compromiso de seguir trabajando desde Naucalpan para atender los rezagos históricos.

En presencia de vecinas y vecinos, así como de autoridades estatales y municipales, el alcalde agradeció el respaldo y la generosidad de la gobernadora Delfina Gómez para permitir una responsabilidad compartida en la ejecución de la obra.

Además, señaló que su gobierno trabaja hasta 16 horas diarias para revertir los rezagos acumulados durante décadas, y recordó que él mismo padeció las malas condiciones del Periférico como estudiante y vecino.

Es un logro que nos llena de mucha alegría, pero más nos llena de alegría que estemos cerrando el año con trabajo, con resultados y que estos sean conjuntos con el respaldo de nuestra Gobernadora, la maestra Delfina Gómez. Isaac Montoya

“Honor a quien honor merece”, destaca Delfina Gómez sobre el trabajo municipal

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció los avances logrados en Naucalpan bajo la administración de Isaac Montoya, y subrayó que esta obra fue impulsada por el gobierno municipal.

Honor a quien honor merece, esta obra no la hizo gobierno estatal, no la hizo gobierno federal, la hizo gobierno municipal, y con ello se está demostrando que se hizo una buena administración de recursos. Esta obra es gracias al pago de sus impuestos, es gracias a todos ustedes como vecinos. Delfina Gómez

La gobernadora recordó que hace un año constató las malas condiciones del Periférico, y que recientemente informó a la Presidenta de México que el gobierno municipal ya intervenía esta importante arteria vial, lo que generó reconocimiento al trabajo realizado en Naucalpan.

En un mensaje a la población, Delfina Gómez señaló que la rehabilitación de las laterales del Periférico es un regalo de Navidad y Fin de Año, y adelantó que para el próximo año el Gobierno del Estado de México intervendrá los carriles centrales, con el objetivo de lograr una rehabilitación integral.

Recuperación del Periférico Norte en Naucalpan

Se informó que a partir del 27 de diciembre, a las 09:00 horas, se abrirá la circulación en el tramo rehabilitado, una vez que el concreto hidráulico alcance su máxima resistencia.

El tramo intervenido, de Río San Joaquín a Avenida Primero de Mayo, cuenta con concreto MR45 de 15 centímetros de espesor, además de nuevas luminarias, banquetas, infraestructura hidráulica adecuada y murales urbanos que embellecen esta vía, considerada una de las principales puertas de entrada y salida hacia la Ciudad de México.

La obra abarca una longitud de 1,560 metros, una superficie de 16,380 metros cuadrados, y fue ejecutada en aproximadamente 40 días, con trabajos continuos las 24 horas del día.

Inauguran Delfina Gómez e Isaac Montoya rehabilitación del Periférico Norte en Naucalpan. (Cortesía )

El plan de mejoramiento contempla para el próximo año la rehabilitación del tramo en sentido contrario, de Avenida Primero de Mayo a Río San Joaquín. De manera adicional, el gobierno municipal ha repavimentado con mezcla asfáltica alrededor de 5 kilómetros entre Primero de Mayo y avenida Lomas Verdes, en ambos sentidos, sumando más de 8 kilómetros intervenidos.

Con estas acciones, Naucalpan se convierte en el primer municipio en entregar rehabilitado el tramo del Periférico que le corresponde, garantizando condiciones más seguras para las y los automovilistas.

Finalmente, quienes transiten por esta vialidad podrán apreciar los murales del artista urbano Canek Leyva, que reflejan la identidad de las y los naucalpenses, así como la flora y fauna del municipio, incluido el cacomixtle, símbolo del entorno local.