La gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantiene una estrategia de seguridad efectiva mediante las Mesas de Paz diarias. En noviembre de 2025, la entidad registró el mes con menos víctimas de homicidios dolosos desde 2017, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

EdoMéx reporta el menor número de homicidios dolosos desde 2017

De enero a noviembre de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron entre 25% y 45% cada mes respecto al mismo periodo de 2024. Este descenso refleja cambios estructurales en la seguridad pública, evitando repuntes significativos y alcanzando un promedio diario de reducción cercano al 50%.

El acumulado anual de homicidios dolosos en 2025 es el más bajo desde 2017, resultado de acciones como operativos, programas de prevención, equipamiento y capacitación policial, uso de tecnología, fomento a la denuncia ciudadana, atención a víctimas y seguimiento de casos.

En sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez destacó:

En #Nezahualcóyotl encabecé la Mesa de Paz en la cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó que este noviembre fue el mes con menor incidencia de homicidio doloso que se tiene registrado. Seguimos sumando esfuerzos por la paz y tranquilidad de las y los mexiquenses. #ElPoderDeServir. Delfina Gómez

A la sesión 225 de la Mesa de Paz, asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.