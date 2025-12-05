La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció el arranque del plan de rehabilitación de 55 kilómetros del Periférico Norte, una obra histórica respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que atenderá una vía estratégica para millones de mexiquenses.

El anuncio se realizó durante el Primer Informe de Gobierno de Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan.

Delfina Gómez salda deuda histórica con la rehabilitación del Periférico Norte

La mandataria mexiquense informó que las obras comenzarán en las primeras semanas de enero, con el objetivo de transformar uno de los corredores viales más importantes del país, que atraviesa Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

Delfina Gómez Álvarez destacó que la intervención beneficiará a más de siete millones de personas, al mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de quienes dependen diariamente de esta arteria metropolitana.

También subrayó que este proyecto es posible gracias a la disciplina financiera del Gobierno del Estado de México, basada en políticas de austeridad, uso responsable de los recursos públicos y una administración comprometida con el servicio al pueblo.

Asimismo, reconoció el papel fundamental de la coordinación con las y los presidentes municipales de la región y el respaldo del Gobierno de México, que ha sido clave para impulsar esta obra de alto impacto social.

Gracias Doctora Claudia Sheinbaum por todo lo que nos ha dado al Estado de México, nos ha dado muchísimo. Y hoy, podemos decirle a los mexiquenses que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir. Delfina Gómez

La gobernadora enfatizó que esta intervención forma parte del compromiso del Gobierno del Estado de México por impulsar obras que atiendan las necesidades del pueblo, fortalezcan la movilidad, la conectividad y el desarrollo regional.