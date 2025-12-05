En un evento que reunió a cerca de 10 mil personas, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, presentó su Primer Informe de Resultados, donde destacó los avances logrados gracias al Plan Hídrico Municipal, eje central en su administración.

Naucalpan logra avances históricos en agua y drenaje durante 2025

El alcalde señaló que al iniciar su administración encontró “una administración sin rumbo”; sin embargo, aseguró que ahora se trabaja para ayudar y atender de manera directa las demandas ciudadanas.

“Encontramos una administración sin rumbo, sin plan de gobierno, a la deriva, distante de su pueblo y ajena a sus problemas. Naucalpan no era gobernado desde Naucalpan; hoy gobernamos desde Naucalpan, pero además lo hacemos desde las comunidades, escuchando sus demandas y atendiendo las deudas históricas” Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan

Asimismo, destacó que el Plan Hídrico Municipal está integrado por cinco ejes:

Abastecimiento de agua

Reducción de fugas

Tratamiento y reúso de aguas residuales

Educación y concientización ambiental

Fortalecimiento institucional y financiero

Por otra parte, durante el 2025 se implementó el Programa de Limpieza de Cauces y Barrancas, con una inversión de 7.5 millones de pesos, retirando más de mil toneladas de azolve y rehabilitando infraestructura dañada, con el objetivo de beneficiar a 70 mil habitantes.

Isaac Montoya destacó que, aun siendo uno de los años más lluviosos desde 1961, Naucalpan no registró inundaciones graves gracias a las intervenciones preventivas. Además, hizo mención de las obras hidráulicas más relevantes:

Modernización integral del Pozo Artesanos

Mantenimiento al Tanque Diplomáticos, además de Zomeyucan, Atoto y Altamira

Trabajos en Plantas de Tratamiento Totolica y Naucalli

Rehabilitación de los pozos Cofre de Perote y Bosques de Echegaray

También se atendieron emergencias como el socavón de Ahuizotla, cuya reparación costó más de 2 millones de pesos.

Naucalpan transforma su red de agua y drenaje en 2025

Durante su informe, explicó que en coordinación con CONAGUA, CAEM y OCAVM se realizó una intervención integral en la Presa Los Cuartos, donde se retiraron 500 metros cúbicos de azolve y se demolieron dos puentes peatonales en desuso, sustituyendo por un muro de gavión para mejorar el flujo del agua.

Montoya resaltó que se ejecutaron tres interconexiones estratégicas como parte de una reingeniería de la red, lo que permitió:

Regular el sistema de tandeo

Mejorar la presión del servicio

Garantizar abasto para más de 11,700 habitantes

Finalmente, señaló que el suministro en zonas vulnerables aumentó 30% respecto a 2024, y que como parte de un gobierno preventivo, en 2025 se realizaron: