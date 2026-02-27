La familia de Renata Palmer, joven asesinada en Atizapán de Zaragoza el 6 de octubre de 2025, exige que el influencer Rodolfo Sandoval, conocido como El Wero Bisnero, sea juzgado por feminicidio y no únicamente por homicidio.

Durante una protesta realizada el 27 de febrero de 2026, sus familiares denunciaron posible tráfico de influencias en el caso y pidieron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez.

La reclasificación del delito es clave, pues una sentencia por feminicidio podría alcanzar hasta 40 años de prisión.

Familia de Renata Palmer exige que el Wero Bisnero enfrenta cargos por feminicidio

El viernes 27 de febrero, familiares de Renata Palmer se manifestaron en avenida Jorge Jiménez Cantú, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Exigen que se reclasifique el delito que enfrenta Rodolfo Sandoval y sea juzgado por feminicidio, ya que actualmente está acusado de homicidio.

Rodolfo Sandoval, el Wero Bisnero (Facebook)

Familiares de Renata Palmer refirieron a los medios que la siguiente audiencia contra El Wero Binsero será a finales de marzo o inicios de abril.

Bárbara Palmer, hermana de la víctima, menciona que tras la detención de El Wero Pineros se le imputó el delito de feminicidio, pero este se modificó.

La familia de Renata Palmer teme que el proceso se vea afectado por supuesto tráfico de influencias de El Wero Bisnero.

Si El Wero Bisnero es sentenciado por feminicidio, podría alcanzar una pena mínima de 40 años de prisión, pero la sentencia podría ser menor si lo acusan de homicidio.

Familiares de Renata Palmer protestan en zona Esmeralda en Atizapán de Zaragoza (Instagram/@justiciapararenatapalmer)

Familia de Renata Palmer pide ayuda a la gobernadora del Estado de México

Bárbara Palmer hizo un llamado a las autoridades y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez para que los ayuden a obtener justicia.

La hermana de Renata Palmer pidió a la gobernadora del Estado de México que intervenga para que el delito sea reclasificado contra El Wero Bisnero.

La familia de Renata Palmer narra que Rodolfo Sandoval era amigo de años de la víctima y exigen que haya una sentencia justa contra el creador de contenido.