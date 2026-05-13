A siete meses del feminicidio de Renata Palmer, la Secretaría de las Mujeres confirma que acompaña a su madre.

El 5 de octubre del año pasado, Renata Palmer fue atacada dentro de su departamento por Rodolfo Sandoval, uno de sus vecinos y a quien tenía como su amigo.

Secretaría de las Mujeres confirma que brinda apoyo a la madre de Renata Palmer tras su feminicidio

A través de un comunicado, la Secretaría de las Mujeres informó que brinda apoyo directo a la madre de Renata Palmer y mantiene una coordinación estrecha con las autoridades judiciales y estatales.

Caso Renata Palmer: Secretaría de las Mujeres acompaña a su madre tras feminicidio (@mujeresgobmx / X )

La Secretaría de las Mujeres señaló que su objetivo primordial es supervisar el avance de las investigaciones por el feminicidio para asegurar que se llegue a la verdad de los hechos.

Asimismo, la Secretaría de las Mujeres hizo un llamado urgente para que el proceso se realice bajo una perspectiva de género que garantice una reparación del daño integral.

La Secretaría de las Mujeres destacó que continúa su compromiso para alcanzar justicia y transparencia en el feminicidio de Renata Palmer.

Tras caso de Renata Palmer, Claudia Sheinbaum defiende ley general de feminicidio

El comunicado de la Secretaría de las Mujeres llega después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al feminicidio de Renata Palmer durante su conferencia matutina el 12 de mayo.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre la carpeta de investigación, Claudia Sheinbaum validó que el caso está bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Claudia Sheinbaum utilizó el caso de Renata Palmer como ejemplo para destacar la importancia de la reciente reforma que permite crear una Ley General en materia de Feminicidio.

Explicó que el objetivo de esta nueva ley es unificar la investigación y sanción del feminicidio en las 32 entidades del país.

Esto busca evitar que existan criterios legales distintos que permitan reclasificaciones del delito, como sucedió en el caso de Renata, el cual pasó de ser investigado inicialmente como feminicidio a ser catalogado como homicidio.