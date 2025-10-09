Rodolfo Sandoval, cuya fama surgió en redes sociales donde se identifica como Wero Bisnero, fue vinculado a proceso por presunto feminicidio.

A Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero, se le acusa de asesinar a Renata ‘N’, en presunta complicidad con su esposa Ana Paulina.

Pero ¿quién es él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos del influencer arrestado en Atizapán, municipio del Estado de México.

¿Quién es Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero?

Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero, se presentaba en redes sociales como influencer y coach.

Su contenido se enfocaba en temas de superación personal, emprendimiento y finanzas. Tras su arresto por presunto feminicidio dio de baja sus redes sociales:

TikTok, 42 seguidores

Facebook, 12 mil

Instagram, 6 mil

¿Qué edad tiene Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero?

Se desconoce la edad de Rodolfo Sandoval mejor conocido como Wero Bisnero.

¿Quién es la esposa Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero?

Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero, está casado con una mujer llamada Ana Paulina, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero?

Se desconoce el signo zodiacal de Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero.

¿Cuánto hijos tiene Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero?

Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero, y Ana Paulina sí tienen hijos; sin embargo se desconoce la identidad de éstos.

¿Qué estudió Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero?

Se desconoce el grado de estudios de Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero, cuyo padre es un empresario de gran peso por lo que se cree que su formación está relacionada con los negocios.

¿En qué ha trabajado Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero?

Rodolfo Sandoval, Wero Bisnero creaba contenido sobre negocios y finanzas, el cual compartía en redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram.

Así como creó la página elwerobisnero.com, donde brindaba asesorías y daba consejos para alcanzar el éxito financiero. Cabe mencionar que este sitio web ya no existe.

Rodolfo Sandoval, el Wero Bisnero (Facebook)

Detienen a Rodolfo Sandoval, el Wero Bisnero, por presunto feminicidio

El 4 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvo a Rodolfo Sandoval conocido popularmente como el Wero Bisnero.

Rodolfo Sandoval, el Wero Bisnero, se encuentra en prisión preventiva acusado del feminicidio de Renata ‘N’, en presunta complicidad con su esposa Ana Paulina ‘N’.

Rodolfo Sandoval, el Wero Bisnero (@c4jimenez / Red Social X)

De acuerdo con reportes, el influencer irrumpió en el departamento de Renata ‘N’, quien era su vecina del conjunto habitacional Loma Antigua, ubicado en Atizapán de Zaragoza.

El Wero Bisnero atacó a la mujer con un arma punzocortante mientras ésta dormía en una habitación cercana a la de su hija, de dos años de edad. Se cree que el influencer y Renata tenían una relación extramarital.

Vecinos que se percataron del suceso llamaron al 911. Al lugar llegaron policías, quienes arrestaron al influencer en ropa interior.

Rodolfo Sandoval, con ayuda de su esposa, intentó desaparecer las pruebas de su crimen. Metió a un horno la ropa que manchó la sangre de Renata ‘N’, pero fue sorprendido por elementos policíacos.

Autoridades han abierto una carpeta de investigación. De resultar culpable por el delito de feminicidio, el influencer podría pasar hasta 70 años en prisión.