El creador de contenido Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como ‘El Wero Bisnero’, fue vinculado a proceso por el feminicidio de Renata Palmer.

“El avance en las investigaciones permitió precisar que, momentos antes, Rodolfo N habría agredido a una mujer que habitaba en dicho fraccionamiento, con un instrumento punzocortante, privándola de la vida” Fiscalía del Estado de México

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hay pruebas para creer que ‘El Wero Bisnero’ asesinó a su vecina Renata Palmer, mientras la hija de ésta dormía.

Un guardia, el principal testigo del feminicidio de Renata Palmer a manos de El Wero Bisnero

Un guardia de seguridad privada del el fraccionamiento Loma Antigua, ubicado en la Colonia Bosque Esmeralda, en Atizapán Zaragoza, vio a El Wero Bisnero correr en el pasillo de la Torre 3.

El guardia se percató que en ese momento ‘Rodolfo Sandoval’, de edad desconocida, llevaba un cuchillo en la mano y tenía sangre en su ropa.

Como medida cautelar, El Wero Bisnero permanecerá en Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Así como, a lo largo de dos meses, se realizará una investigación complementaria de este crimen que tuvo lugar el 5 de octubre de 2025.

Rodolfo Sandoval, el Wero Bisnero (@c4jimenez / Red Social X)

El Wero Bisnero asesinó a Renata Palmer en complicidad con su esposa

De acuerdo con investigaciones preliminares, el 5 de octubre de 2025 ‘El Wero Bisnero’ bebió con amigos y su esposa en su departamento, donde celebraba su cumpleaños.

Ese mismo día, tras el festejo, ‘El Wero Binesero’ se involucró en una discusión con Renata N, a quien asesinó con un arma punzocortante.

En un intento por eliminar una de las evidencias, el influencer metió su ropa manchada de sangre al horno de la estufa. Su esposa Ana Paulina lo habría ayudado a quemar las prendas.

Minutos después tomó las llaves de su camioneta e intentó de huir, pero chocó con las plumas del fraccionamiento. Para no perder tiempo y tampoco dar explicaciones, El Wero Binesero descendió de su vehículo y huyó a pie, pero elementos de la policía ya lo esperaban para su captura.