Autoridades del Estado de México investigan a Rodolfo Sandoval y a su esposa por intentar ocultar el feminicidio de una joven en el municipio de Atizapán.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, Rodolfo Sandoval mantenía una relación extramarital con la víctima, identificada como Renata “N”, vecina de la pareja.

Hasta el momento, Rodolfo Sandoval y a su esposa permanecen detenidos por la Fiscalía del Estado de México, señalados por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.

Rodolfo Sandoval y a su esposa: señalados por intentar ocultar el feminicidio de una joven en Atizapán

De acuerdo con C4 Jiménez, los hechos ocurrieron la noche del sábado 4 de octubre de 2025, dentro de un condominio ubicado en Loma Antigua, en Atizapán, Estado de México.

Rodolfo Sandoval subió al piso 8 del condominio, en donde se encontraba el departamento de Renata “N”, con quien se presume mantenía una relación.

Ya en el lugar, Rodolfo Sandoval mató a Renata “N”, lo que provocó que su ropa quedara manchada de sangre.

Tras esto bajó a su departamento y con la ayuda de su esposa, Rodolfo Sandoval intentó ocular el feminicidio.

Esto al meter su ropa al horno de la vivienda para que “se quemara”; sin embargo, vecinos habrían escuchado disturbios y llamado a la policía.

Al notar la presencia de los elementos de la Policía municipal de Atizapán, Rodolfo Sandoval intentó huir mientras se encontraba en ropa interior, pero este fue alcanzado y detenido por los agentes.

Al momento de su detención habría confesado el crimen, por lo que su esposa también fue detenida, siendo ambos puestos a disposición de un juez para determinar su situación legal.

Al momento, la Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación por feminicidio, a la espera de las indagatorias correspondientes.