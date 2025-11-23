En el Estado de México (Edomex) y con motivo de la Operación Caudal contra el robo de agua, detuvieron a dos presuntos líderes sindicales, Guillermo N y Juan N.

Las acciones de la Operación Caudal continúan en el Edomex, ahora capturaron a dos objetivos prioritarios, como informó la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

Capturan a dos presuntos líderes sindicales en el Edomex durante Operación Caudal

La Fiscalía del Edomex reportó este 22 de noviembre la captura de dos presuntos líderes sindicales:

Guillermo “N”, principal integrante del “Sindicato 22 de octubre Juan “N”, líder de la “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México” (FITTAM) y vocero de “Sindicatos Unidos por la Transformación de México” (SUTMEX)

Con ello, la Operación Caudal suma dos a los tres detenidos de alta relevancia durante las acciones operativas en el Estado de México que derivaron con la captura del regidor de Chalco.

Los elementos de la Fiscalía del Edomex detuvieron a Guillermo “N”, principal integrante del Sindicato 22 de Octubre, una organización relacionada con:

Secuestro

Extorsión

Despojo

Robo con violencia

Disparo de arma de fuego

Narcomenudeo

Guillermo “N” fue detenido en Ecatepec y después de cumplimentarse su orden de aprehensión por extorsión, se le ingresó a un Centro Penitario estatal.

Caen dos presuntos líderes sindicales en Edomex durante Operación Caudal (@FiscaliaEdomex / X)

Por su parte, Juan “N”, líder del FITTAM y SUTMEX fue identificado por elementos de la Fiscalía del Edomex.

Le fue cumplimentada una orden de aprehensión para frenar actividades delictivas en la cadena de extracción, distribución y comercio ilícito de agua en la entidad.

Cabe señalar que Juan “N” es investigado también por presuntamente haber participado en actos de extorsión.

Al momento de su captura le fueron aseguradas:

Armas de fuego

Cartuchos útiles de diferentes calibres