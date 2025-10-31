El gobierno del Edomex propuso la creación de un padrón de pipas, luego de los bloqueos que se realizaron en protesta a las clausuras de pozos y tomas como parte de la Operación Caudal.

“Es el momento de establecer un padrón de piperos para que la gente sepa que está consumiendo agua legal” Horacio Duarte Olivares. Secretario general de Gobierno del Edomex

Operación Caudal (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Gobierno del Edomex creará padrón de pipas para la legalidad del agua

En seguimiento a las acciones y protestas que se desarrollaron por la Operación Caudal, el gobierno del Edomex planteó la posibilidad de crear un padrón de pipas para tener un control del tema.

Así lo indicó el secretario general de Gobierno del Edomex, Horacio Duarte, quien señaló que al contar con un padrón de pipas, los consumidores de agua podrán saber el origen del líquido.

En ese sentido, resaltó que tener un registro bien establecido de los transportistas que comercializan agua, la ciudadanía estará consciente de la legalidad o ilegalidad del agua que consumen.

Sin embargo, de momento el funcionario del gobierno del Edomex no agregó mayores detalles sobre la propuesta que se planteó tras los bloqueos de piperos que protestaron por la Operación Caudal.

Pipas de agua (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Gobierno del Edomex niega afectaciones al suministro público de agua tras Operación Caudal

Luego de señalar que se podría trabajar en un padrón de pipas, el secretario general de Gobierno del Edomex garantizó que la Operación Caudal no provocó afectaciones en el suministro público de agua.

Con respecto a ello, Horacio Duarte afirmó que no hay ningún problema derivado de las clausuras y cierres de pozos y tomas ilegales de agua que se efectuaron en diferentes municipios de la entidad.

No obstante, dijo que en las demarcaciones donde sí se han presentado afectaciones en el suministro público, los gobiernos municipales ya trabajan para garantizar el acceso a través de fuentes legales.

“No hay afectación al servicio de agua (...) No tenemos desabasto, hay un reordenamiento para que quien se dedique a la distribución lo haga en el marco de la ley” Horacio Duarte Olivares. Secretario general de Gobierno del Edomex

Edomex insiste en que tomas y pozos cerrados en la Operación Caudal operaban de forma ilegal

Tras asegurar que el servicio público de abasto de agua en el Edomex opera con normalidad, Horacio Duarte insistió en señalar que los sitios que fueron intervenidos estaban trabajando de manera irregular.

Lo anterior debido a que aseveró que los cierres que se concretaron durante el despliegue del 24 de octubre, fueron solo en contra de quienes operan en el sector privado y fuera de la ley.

Al respecto, el funcionario reiteró que las tomas y pozos que se intervinieron, no contaban con los permisos correspondientes para la explotación del líquido de los caudales que estaban interviniendo.

Por ello, el secretario de Gobierno del Edomex indicó que se procedió con los diversos cierres y clausuras en busca de poner orden al sistema de distribución y de esa manera evitar vacíos de autoridad.