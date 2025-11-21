Autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco que estaría implicado en el robo de agua en la demarcación por la que se implementó la Operación Caudal.

Christian Jesús Castillo fue detenido durante las primeras horas del viernes 21 de noviembre de 2025, luego de que las autoridades emitieron una ficha de búsqueda, pues estaba desaparecido.

Detienen a Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco

Anuncian detención de Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco implicado en la Operación Caudal

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, por su presunta participación en la comercialización de agua que desató la Operación Caudal.

De acuerdo con la información, el regidor de Chalco se encontraba desaparecido luego de que se notificó que está bajo investigación por ser el presunto líder del Sindicato 22 de Octubre.

El cual estaría ligado, además de la extracción, distribución y venta ilegal de agua, con los siguientes delitos:

Despojo de propiedades

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Narcomenudeo

Fuentes extraoficiales revelaron que Christian Jesús Castillo está relacionado con la invasión y despojo de predios que albergaban pozos de donde se extraía el agua de manera ilegal para después venderla.

Christian Jesús Castillo, quien es el sexto regidor del municipio de Chalco, fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl y puesto a disposición de la autoridad para determinar situación jurídica.