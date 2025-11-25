La Fiscalía del Estado de México (Edomex) informó sobre la detención de Juan Manuel Torres Maya, alias “El Maya”, presunto líder de la red de pipas de agua ilegales que opera en varios municipios de la demarcación.

De acuerdo con la información, “El Maya” era considerado como un objetivo prioritario dentro de la segunda fase de la Operación Caudal que realizan las autoridades de Edomex y elementos federales.

En un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía de Edomex y policías municipales, fue detenido Juan Manuel Torres Maya, alias “El Maya”, presunto líder de una red de pipas de agua ilegales.

“El Maya” pertenece a una célula criminal que se autodenomina “Somos Mayas, Somos Fuertes” y operan de manera ilegal en municipios de Edomex como:

Acolman

Coacalco

Ecatepec

Los reportes indican que “El Maya” viajaba a bordo de una camioneta cuando fue detenido para una inspección, donde hallaron:

Armas de fuego

Cartuchos útiles

Narcóticos

Prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales

Juan Manuel Torres Maya, alias “El Maya”, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales en la Ciudad de Toluca bajo un fuerte dispositivo de seguridad para determinar su situación jurídica.