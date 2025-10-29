Pese a que se habían pospuesto algunos bloqueos y marchas, piperos de agua generan caos vial por bloqueo en la caseta de Tepotzotlán en el Estado de México este 29 de octubre.

Este cierre de la caseta de cobro de Tepozotlán se mantiene en dirección Querétaro, con la apertura de un sólo carril en ambos sentidos.

Este cierre ocurre en medio del operativo “Caudal” para combatir el “huachicol de agua” que se generó en el Estado de México y provocó el cierre de pozos de agua irregulares.

De acuerdo con el sector de piperos, pese a que ellos tenían los permisos para el transporte y distribución de agua, este tipo de decisiones afecta su labor.

Bloqueo en caseta de Tepotzotlán este 29 de octubre: estas son las afectaciones viales

Pese a que los piperos de agua ya se habían manifestado previamente en Ecatepec, Estado de México y había iniciado un diálogo con autoridades, este 29 de octubre los bloqueos y protestas siguen.

Porque un grupo de piperos de agua decidieron impedir el paso de cientos de automovilistas y transportes de carga pesada en la caseta de cobro de Tepotzotlán, Estado de México en dirección a Querétaro.

Las afectaciones ya han generado un caos vial en la zona y un lento transito, así como una larga fila de vehículos.

Aunque sólo dejaron un carril abierto lo que permitía el paso hacia Jilotepec, Huehuetoca y Querétaro y sin pagar la cuota de esta caseta de cobro de Tepotzotlán.

Mientras que en dirección a la Ciudad de México (CDMX), también sólo está permitido el paso de un sólo carril.

En tanto se espera que los piperos de agua tengan un diálogo con las autoridades del Estado de México para que les permitan continuar trabajando tras el operativo Caudal que aseguran que los afecta.



























