La Fiscalía del Estado de México (Edomex) confirmó la detención de Ricardo “N”, identificado como presunto miembro de La Chokiza y quien sería objetivo prioritario de la Operación Caudal.

De acuerdo con las autoridades, la detención de Ricardo “N” se efectuó el lunes 24 de noviembre de 2025 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Es de precisar que Ricardo “N” es considerado objetivo prioritario de la Operación Caudal en Edomex al ser identificado como propietario de pipas y encargado de tomas de agua clandestinas en el municipio de Ecatepec.

"Operación Caudal" frena robo de agua en Edoméx. (Cortesía )

Ricardo ‘N’ fue detenido e ingresado a un Centro Penitenciario en Edomex

Elementos de la Fiscalía Edomex detuvieron a Ricardo “N”, identificado como integrante del grupo “La Chokiza”, afín a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

Se presume que Ricardo “N” sería presunto propietario de pipas y encargado de tomas de agua clandestinas que operan en el municipio de Ecatepec, por lo que fue ingresado a un Centro Penitenciario estatal.

Detienen a Ricardo “N” de La Chokiza (@FiscaliaEdomex)

Anteriormente, en la segunda fase del operativo implementada durante el fin de semana, las autoridades capturaron en Nezahualcóyotl a:

Juan “N”, ‘líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)

Vicente “N” miembro del Sindicato la Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)