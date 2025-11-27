Vinculan a proceso a regidor de Chalco por presunto secuestro exprés y extorsión

Un juez vinculó a proceso a Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, por ser el presunto líder del Sindicato 22 de octubre, célula criminal responsable de delitos como secuestro exprés y extorsión en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la información, el Sindicato 22 de octubre, cuyo cabeza se le atribuye al regidor de Chalco, estaría ligado a la comercialización de agua en Edomex, por la que se ha implementado la Operación Caudal.

Christian Jesús Castillo, regidor del municipio de Chalco, fue arrestado el pasado 21 de noviembre y luego de las investigaciones, un juez determinó que existe la evidencia suficiente para vincularlo a proceso.

Los reportes indican que Christian Jesús Castillo fue procesado debido a un delito cometido el pasado 30 de julio, cuando el regidor, junto a otras personas, interceptaron a dos comerciantes de agua y los subieron a una camioneta.

Un juez vinculó a proceso a Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, y dio un lapso de un mes y 15 días para realizar la investigación complementaria, además de que se le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

El regidor de Chalco fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl y la Fiscalía de Edomex informó que, además de secuestro exprés y extorsión, el regidor de Chalco también está siendo investigado por:

Robo con violencia

Narcomenudeo

