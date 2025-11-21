Detienen a Isidro Pastor Medrano, exdirigente del PRI Edomex, acusado de lavado de dinero.

El viernes 21 de noviembre de 2025 fue detenido Isidro Pastor Medrano, tras ser señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Isidro Pastor Medrano fue detenido en Toluca por lavado de dinero

La detención se registró en el centro de Toluca, cuando Isidro Pastor Medrano circulaba en su vehículo.

Presuntamente, Isidro Pastor Medrano adquirió una casa con un valor de 40 millones de pesos y recibió diversos depósitos de los que no ha podido comprobar su procedencia.

Isidro Pator Medrano, exdirigente del PRI en el Edomex (Facebook/Isidro Pastor Medrano)

Isidro Pastor Medrano tiene una larga trayectoria dentro del PRI, ya que fue diputado local y dirigió al partido en el Estado de México.

Además, el político fue secretario de Desarrollo Metropolitano y secretario de Movilidad durante la gestión de Eruviel Ávila.

El político quiso ser candidato independiente para gobernador del Estado de México, pero perdió ante Alfredo del Mazo.

En ese entonces, Isidro Pastor Medrano fue denunciado por presuntamente falsificar las firmas para el registro de su candidatura.

Isidro Pastor Medrano (Facebook/Isidro Pastor Medrano)

Isidro Pastor Medrano forma parte de una investigación a exfuncionarios mexiquenses

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó que la detención de Isidro Pastor Medrano se realizó sin incidentes.

Autoridades buscan esclarecer el origen de los recursos obtenidos por Isidro Pastor Medrano y así determinar si cometió un delito.

El caso de Isidro Pastor Medrano forma parte de una investigación sobre irregularidades financieras de algunos exfuncionarios del Estado de México.

En los últimos meses, la FGR ha detenido a diversos funcionarios acusado de desviar o de obtener recurso de forma ilícita.

A inicios de noviembre de 2025, detuvieron a Tomás ’N’, ex director de las Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Tomás ’N’ fue señalado de desviar 32 millones de pesos de la institución.

En las siguientes horas, Isidro Pastor Medrano será presentado ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica.