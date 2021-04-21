Ocho de los 10 partidos políticos con registro en el Estado de México presentaron un recurso de impugnación en contra de la candidatura independiente de Isidro Pastor Medrano, debido a que apuntan, miles de las firmas presentadas por el ex secretario de movilidad para ser considerado como contendiente en el proceso, tienen inconsistencias e irregularidades.

Debido a dicha situación, el aspirante acudió el día de hoy a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con la finalidad de refutar las acusaciones expuestas por los representantes del PRI, PAN, PRD, Morena, Verde Ecologista, Encuentro Social, Nueva Alianza y Virtud Ciudadana.

De acuerdo a lo señalado por el ex funcionario de la entidad, el hecho configura una embestida por parte de los partidos, en contra de la figura de las candidaturas independientes, pues acusó que tienen temor de perder en l contienda que se definirá el próximo 4 de junio.

Sobre el punto, Pastor Medrano detalló: “lo que yo estoy señalando a la sociedad es que ya les caló a los partidos políticos el que estén cometiendo excesos de utilizar el dinero de la gente para sus campañas, gastando más de 2 Mil Millones de pesos en este estado en donde hay tanta pobreza, inseguridad, desempleo y falta de servicios de salud”.