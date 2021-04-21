México.- Alfredo del Mazo acudió a un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) donde el hijo del candidato independiente, Isidro Pastor, lo acusó de corrupto.

El abanderado del PRI para la gubernatura del Estado de México, salía del Aula Magna de la UEAM cuando Rolani Pastor, comenzó a gritar: “¿dónde está el dinero?, regresa el dinero de Duarte”, mientras otros asistentes coreaban “chairo”.

Rolani quedó encapsulado por elementos de seguridad del plantel universitario, mientras Del Mazo salía rodeado por su equipo de seguridad y simpatizantes.

Habrían revocado candidatura a Isidro Pastor

El Tribunal Electoral del Estado de México, habría revocado la candidatura del independiente, Isidro Pastor, por sumar firmas falsas e ilegales.

Aunque el candidato independiente no se ha manifestado y el propio Tribunal no ha emitido ninguna comunicación oficial, medios en el Estado de México reportan la decisión dado que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no fue exhaustivo en la revisión de las firmas de respaldo.