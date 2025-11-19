Un juez determinó el martes 18 de noviembre de 2025 vincular a proceso a los implicados en el caso del sacerdote Ernesto Baltazar, cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de aguas negras.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, ambos bajo investigación por su presunta participación en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar.

Las investigaciones sobre la muerte del sacerdote Ernesto Baltazar apuntan a que fue asesinado de un golpe en la cabeza tras ser víctima de una ‘gotera’ en el Estado de México.

Tres detenidos por el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ordenan prisión preventiva a implicados en el caso del sacerdote Ernesto Baltazar

El juez de control del caso fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, por lo que ordenó que los detenidos permanezcan en prisión preventiva por el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar.

Destacó que, durante la audiencia que se llevó de manera privada, la defensa de María Fernanda “N” solicitó que se le practique el protocolo de Estambul, el cual establece los lineamientos de investigación por actos de tortura.

Lo anterior porque María Fernanda “N” aseguró que vivió presuntos actos de tortura por parte de autoridades cuando se le detuvo por su supuesta participación en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar.

Las periciales de la Fiscalía revelaron que el sacerdote murió por traumatismo craneoencefálico, mientras los exámenes toxicológicos dieron negativo al consumo de alcohol y estupefacientes.