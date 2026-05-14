La mañana del jueves 14 de mayo se reportó una amenaza de bomba en la Ciudad Judicial de la Ciudad de México (CDMX), en la colonia Doctores, lo que provocó la evacuación del edificio.

De acuerdo con las autoridades, un mensaje de correo electrónico alertó sobre la presunta colocación de una bomba en las instalaciones del Poder Judicial de la CDMX.

Sin embargo, hasta la publicación, de esta nota, no se ha confirmado si se trató de una falsa alarma o si realmente había una bomba en el edificio.

Amenaza de bomba en Ciudad Judicial de CDMX (Poder Judicial CDMX)

Ciudad Judicial de CDMX activó protocolos de seguridad y evacuó el edificio

Sobre la amenaza de bomba, la Ciudad Judicial de CDMX informó que se activaron los protocolos institucionales correspondientes en las inmediaciones de los Juzgados.

De manera inmediata, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros, así como una célula de la Unidad Canina K9 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), acudieron al lugar para verificar la situación.

Para cuidar el bienestar de trabajadores y visitantes, las autoridades llevaron a cabo su evacuación mientras se inspeccionaban zonas clave del edificio como oficinas, pasillos y estacionamientos.

Amenaza de bomba en Ciudad Judicial de CDMX

Suman dos amenazas de bomba en Ciudad Judicial de CDMX en lo que va del año

La amenaza de bomba del 14 de mayo se suma a otra registrada el pasado 26 de febrero, cuando se reportó una falsa alarma en Ciudad Judicial de CDMX, lo que también provocó el desalojo de las instalaciones.

En esa ocasión, elementos del Agrupamiento Zorros de la SSC fueron desplegados para realizar revisiones y recorridos en el lugar, con el fin de descartar la presencia de artefactos explosivos.