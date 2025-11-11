El ex director de la Administración del TRIJAEM fue detenido por la Fiscalía del Estado de México por su presunta participación en desvío millonario.

A través de las redes sociales, se dio a conocer la detención de Tomás que habría realizado transferencias bancarias irregulares aprovechando su cargo.

Se dio a conocer la detención del ex director de Administración del TRIJAEM por desvío millonario

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron al ex director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) por desvío millonario.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Tomás N contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de abuso de confianza en agravio al TRIJAEM.

Esto luego de que Tomás N habría aprovechado la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo para realizar transferencias bancarias por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos con 9 centavos.

La mecánica operativa del presunto abuso consistió en realizar transferencias a diversos destinatarios mediante el uso de dispositivos electrónicos, los cuales le permitían manejar o tener acceso a la cuenta bancaria oficial del TRIJAEM.

Cabe recordar que hasta el momento la TRIJAEM no ha emitido un posicionamiento publico sobre la detención de su exdirector.

La TRIJAEM es un órgano autónomo y jurisdiccional del Estado de México encargado de dirimir controversias entre los particulares y las autoridades en materia administrativa y fiscal.

La Fiscalía del Edomex continúa la investigación por desvío millonario en la TRIJAEM

La Fiscalía del Edomex señaló que seguirá con la investigación para esclarecer los hechos y determinar la participación de otros posibles involucrados.

Y es que Tomás N no habría actuado solo y es que presuntamente en colaboración con otros implicados, habría utilizado dispositivos electrónicos con los que tenía acceso a las cuentas bancarias del TRIJAEM.

Esto con el objetivo de enviar los recursos públicos a diversos destinatarios, aprovechando las responsabilidades administrativas que tenía.

Se espera que las autoridades puedan esclarecer el destino final del dinero transferido.

La detención de Tomás N forma parte de una serie de acciones emprendidas por la Fiscalía mexiquense para combatir los actos de corrupción y el mal uso de recursos públicos.

De acuerdo con Milenio, se trata de la segunda detención de algún ex funcionario de TRIJAEM.

Y es que en septiembre se detuvo a Omar ‘N’ - que en ese momento fungía como jefe del Departamento de Servicios Financieros- por el delito de abuso de confianza.

Omar ‘N’ fue acusado de haber realizado 29 transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil pesos.