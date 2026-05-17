En quince días la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardía Nacional (GN) del gabinete de Claudia Sheinbaum, detuvieron en Sinaloa a 35 personas y decomisaron más de 300 kilos de droga.

El gabinete de seguridad de la presidenta de México, recordó que siguen trabajando coordinadamente para “proteger a la población” y reforzar a Sinaloa, uno de los estados donde hay más presencia de narcotráfico.

Sinaloa detiene a 35 personas, desmantela áreas de concentración y decomisa marihuana

Un informe desde el gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, informó que tanto Sedena como GN siguen trabajando en Sinaloa llevando a detallar resultados obtenidos del 1 al 15 de mayo.

Según Sedena y GN, se detuvo a 35 personas en esos quince días, además de que decomisaron más de 300 kilos de droga, entre estas 39 kg de metanfetamina y 335 de marihuana.

Por otra parte, informaron que se inhabilitaron 62 “áreas de concentración”, así como materiales químicos para la elaboración de droga sintética.

Sumado a ello, otras cifras como:

51 armas de fuego y una granada

11, 543 cartuchos y 304 cargadores

350 artefactos explosivos improvisados

40 vehículos

233 plantíos de marihuana

68 plantíos de amapola

Finalmente, se recordó que estas acciones en Sinaloa son muestra de que el objetivo de reducir violencia y “avanzar en la construcción de paz” prospera. Sin embargo, las acciones continuarán.