En quince días la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardía Nacional (GN) del gabinete de Claudia Sheinbaum, detuvieron en Sinaloa a 35 personas y decomisaron más de 300 kilos de droga.
El gabinete de seguridad de la presidenta de México, recordó que siguen trabajando coordinadamente para “proteger a la población” y reforzar a Sinaloa, uno de los estados donde hay más presencia de narcotráfico.
Sinaloa detiene a 35 personas, desmantela áreas de concentración y decomisa marihuana
Un informe desde el gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, informó que tanto Sedena como GN siguen trabajando en Sinaloa llevando a detallar resultados obtenidos del 1 al 15 de mayo.
Según Sedena y GN, se detuvo a 35 personas en esos quince días, además de que decomisaron más de 300 kilos de droga, entre estas 39 kg de metanfetamina y 335 de marihuana.
Por otra parte, informaron que se inhabilitaron 62 “áreas de concentración”, así como materiales químicos para la elaboración de droga sintética.
Sumado a ello, otras cifras como:
- 51 armas de fuego y una granada
- 11, 543 cartuchos y 304 cargadores
- 350 artefactos explosivos improvisados
- 40 vehículos
- 233 plantíos de marihuana
- 68 plantíos de amapola
Finalmente, se recordó que estas acciones en Sinaloa son muestra de que el objetivo de reducir violencia y “avanzar en la construcción de paz” prospera. Sin embargo, las acciones continuarán.