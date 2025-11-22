Isidro Pastor Medrano, exdirigente del PRI Edomex, fue detenido el viernes 21 de noviembre, tras ser acusado de lavado de dinero.

El ex funcionario mexiquense fue diputado local durante la gestión de Eruviel Ávila.

¿Quién es Isidro Pastor Medrano? El exdirigente del PRI acusado de lavado de dinero

Isidro Pastor Medrano es un político originario de Atlacomulco, Estados de México.

Inició su militancia al PRI en el 2000 y ha sido funcionario en gestiones de los ex gobernadores, Arturo Montiel y Eruviel Ávila.

Isidro Pator Medrano, exdirigente del PRI en el Edomex (Facebook/Isidro Pastor Medrano)

¿Qué edad tiene Isidro Pastor Medrano?

Isidro Pastor Medrano nació el 4 de abril de 1957; actualmente tiene 68 años.

¿Quién es la esposa de Isidro Pastor Medrano?

No se tiene información de la esposa de Isidro Pastor Medrano.

¿Qué signo zodiacal es Isidro Pastor Medrano?

Isidro Pastor Medrano es Aries y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser líderes y enérgicos.

¿Cuándo hijos tiene Isidro Pastor Medrano?

Isidro Pastor Medrano tiene dos hijos:

Misael Pastor Reyes

Rolani Pastor Guadarrama

¿Qué estudió Isidro Pastor Medrano?

Isidro Pastor Medrano estudió derecho en la UNAM.

Isidro Pastor Medrano (Facebook/Isidro Pastor Medrano)

¿En qué ha trabajado Isidro Pastor Medrano?

Isidro Pastor Medrano inició su vocación por la política en la preparatoria, donde fue representante estudiantil del Consejo de Gobierno de la UAEM.

Inició en la política de la mano del PRI, del cual fue expulsado en 2005 tras problemas internos.

Años después, Isidro Pastor Medrano regresó al partido y fue diputado local, así como dirigente del PRI en el Estado de México.

Durante la gestión de Eruviel Ávila, Isidro Pastor Medrano fue secretario de movilidad.

En 2017, Isidro Pastor Medrano se postuló como candidato independiente por la gobernatura del Estado de México.

En 2020, el político fue elegido como dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en el Estado de México.

Isidro Pastor Medrano (Facebook/Isidro Pastor Medrano)

Isidro Pastor Medrano fue detenido por lavado de dinero

El viernes 21 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Isidro Pastor Medrano por lavado de dinero.

Isidro Pastor Medrano fue detenido en Toluca mientras circulaba en su auto.

El político es investigado por presuntos operación de recursos de procedencia ilícita, luego de que comprar una casa de 40 millones de pesos.

Además, Isidro Pastor Medrano habría recibido diversos depósitos y no ha podido comprobar sus procedencia.