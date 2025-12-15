Unidades de emergencia están atendiendo el accidente de una aeronave ocurrida la tarde del 15 de diciembre de 2025 en la colonia San Pedro Totoltepec, Toluca.

La aeronave del accidente presuntamente se trata de un jet ejecutivo tipo Cessna Citation lll, XA-PRO, el cual despegó de Acapulco, Guerrero y tenía como destino Toluca, Estado de México.

El accidente, que se reportó pasada las 12:30 horas, tuvo lugar en bodegas ubicadas en la intersección de la calle Industria Automotriz y el Bulevar Miguel Alemán.

En el jet privado accidentado en Toluca viajaban dos pasajeros de sexo masculino así como un piloto y un copiloto.

Avioneta cae en Toluca y moviliza a cuerpos de emergencia (Cortesía)

Avioneta cae en Toluca y moviliza a cuerpos de emergencia (Cortesía)

El accidente, confirmado por el C5 del Estado de México a través de su cuenta oficial, muestra imágenes de la caída y una enorme columna de humo que se elevaba del sitio. El lugar del desplome del jet privado se encuentra en una zona industrial de la capital del Estado de México.

#DeÚltimoMomento🚨



Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca



✅Por su tu seguridad Evita la Zona.

🔥Humo denso en el lugar.

🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

Reportes preliminares indican que la avioneta, descrito como un jet ejecutivo o una avioneta privada, pudo haber impactado en contra de un edificio o dos comercios de la región.

Balance preliminar del accidente de una avioneta en Toluca, Estado de México

Según lo consultado con fuentes de carácter oficial, se reportan varias personas lesionadas y se presume la existencia de fallecidas como consecuencia directa del accidente de la avioneta.

El lugar del siniestro se encuentra a escasos kilómetros, menos de 2 km, del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), una terminal aérea importante para la aviación privada.

La información apunta a que la aeronave aparentemente provenía de Acapulco, Guerrero, con destino a Toluca, interrumpiéndose muy cerca de su destino.

Autoridades de la Secretaría del Estado de México y estatales de emergencia, incluyendo a Protección Civil, se encuentran en el punto para atender el suceso. Unidades de emergencia de los municipios de Toluca y Metepec están llegando al sitio. Se ha solicitado a la audiencia que permita el paso a ambulancias y bomberos, ya que la zona es crítica y requiere la atención inmediata de los equipos de rescate.

Hasta el momento, no se ha compartido información sobre la identidad de los tripulantes o quién estaba pilotando el jet privado, y tampoco se conoce la causa que provocó la caída de la aeronave. Se continúa a la espera de más datos sobre los trabajos de rescate.