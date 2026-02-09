Gran susto el que se llevaron los ciudadanos de la transitada calle de Gainesville, Georgia, y es que la mañana de este lunes 9 de febrero, una aeronave se impactó contra tres autos durante un aterrizaje de emergencia.

Este accidente aéreo tuvo lugar en el área de Browns Bridge Road y Pearl Nix Parkway. La televisora WSB-TV, afiliada a la ABC, captó las primeras imágenes:

Two people were taken to the hospital with minor injuries after a small plane crashed into cars while making an emergency landing on a road in Gainesville, Georgia, police said. https://t.co/Wk2ww5qZ9k pic.twitter.com/eHe8xolzRY — ABC News (@ABC) February 9, 2026

Reportes de la policía local de Atlanta, confirman que no hay personas muertas, solo heridos, quienes ya fueron atendidos por personal médico.

Solo dos de ellos requirieron hospitalización como parte de una medida preventiva.

Por su parte, autoridades locales se dieron a la tarea de cerrar la zona así como pidieron a conductores circular por vías alternas mientras un camión especializado, con ayuda de personal, retiraba las partes de los vehículos afectados, así como la avioneta monomotor.

Avioneta se impacta contra autos en Georgia (@NewsDayMundo)

Investigan accidente aéreo en Georgia

La Administración Federal de Aviación (FAA), en coordinación con el Departamento de Policía de Gainesville ya se encuentran investigando el accidente aéreo en Georgia.

De acuerdo con un oficial del Departamento de Bomberos y Rescate de Gainesville, Josh Sheridan, el piloto de la aeronave indicó que ésta presentó fallas mecánicas inesperadas durante el vuelo.

Razón por la que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Aterrizó en el punto que consideró “más seguro”.

Su intuición y su experiencia le dieron la razón, afortunadamente nadie perdió la vida.

De momento se desconoce el punto de partida así como el destino de esta avioneta. Autoridades de Georgia no han proporcionado información.

Se espera que en las próximas horas se lance un informe sobre lo ocurrido, hecho que se esclarecerá de acuerdo a lo establecido.

Con información de ABC News, News Day Mundo y La Silla Rota.