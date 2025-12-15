La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una carpeta de investigación por el accidente ocurrido el 15 de diciembre de 2025, cuando una aeronave ejecutiva se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en San Pedro Totoltepec, Estado de México.

La FGR, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, activó de inmediato sus protocolos enviando al sitio del siniestro a agentes que coadyuvarán en la investigación y trabajarán en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Al lugar del accidente de la aeronave, en el que murieron 10 personas, acudieron:

agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)

Agentes del Ministerio Público Federal (MPF)

Peritos especializados

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM)

Detalles del accidente de un jet privado; viajaba de Acapulco a Toluca

El accidente de la aeronave, identificada preliminarmente como un jet ejecutivo tipo Cessna Citation lll, XA-PRO de la empresa Jetpro, ocurrió en el Estado de México en la tarde del 15 de diciembre de 2025, pasada las 12:30 horas,.

El desplome tuvo lugar en la colonia San Pedro Totoltepec, Toluca, en una zona industrial ubicada en la intersección de la calle Industria Automotriz y el Bulevar Miguel Alemán.

El sitio del siniestro se encuentra a menos de 2 km del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), una terminal importante para la aviación privada.

Avioneta cae en Toluca y moviliza a cuerpos de emergencia (Cortesía)

El jet privado, del que la SICT confirmó que era un modelo Cessna Citation 560, había despegado de Acapulco, Guerrero, y tenía como destino Toluca, interrumpiéndose su trayecto a muy corta distancia de su llegada.

A bordo del jet privado viajaban diez personas en total:

Ocho pasajeros de sexo masculino

El piloto

El copiloto

Los reportes preliminares y el saldo confirmado por la SICT indican que diez personas murieron como resultado del impacto.

Tras la caída de la aeronave, el C5 del Estado de México confirmó el accidente, mostrando imágenes de una enorme columna de humo que se elevaba del lugar.

Hasta el momento, las autoridades continúan las labores de rescate y no se ha compartido información sobre la identidad de los tripulantes ni se conoce la causa que provocó la caída del jet privado. La FGR procederá conforme a derecho para esclarecer los hechos.