Ricardo Moreno, alcalde de Toluca, instaló pantallas gigantes para que la afición viva la gran final del fútbol mexicano en un ambiente familiar y de sana convivencia. Este domingo 14 de diciembre se transmitirá el partido Toluca vs Tigres 2025, a partir de las 18:00 horas.

Las transmisiones se realizarán de manera simultánea en la explanada delegacional de San Pedro Totoltepec, Santa Ana Tlapaltitlán y Capultitlán, así como en el Monumento al Centenario de la Independencia, ubicado sobre Paseo Colón, conocido como la glorieta del Águila.

Ricardo Moreno acerca la final del fútbol a la afición toluqueña

Estos espacios públicos permitirán que familias, jóvenes y aficionados se reúnan para compartir la emoción del futbol, portar los colores del equipo de casa y alentar juntos a los Diablos Rojos, fortaleciendo la convivencia y el sentido de comunidad.

La instalación de pantallas gigantes forma parte de una estrategia impulsada por el alcalde Ricardo Moreno para recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro, donde la pasión deportiva se viva de manera gratuita y cercana, al tiempo de promover la convivencia pacífica y el orgullo por Toluca.

Para que la fiesta deportiva transcurra con orden y tranquilidad, la Dirección General de Seguridad y Protección desplegará un operativo especial, con presencia policial y elementos de Protección Civil, a fin de brindar atención oportuna y garantizar un entorno seguro antes, durante y después del encuentro.

Toluca está lista para vivir la final del futbol mexicano y respaldar con pasión al equipo que lleva el nombre de la capital.