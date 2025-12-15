La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó cuántos pasajeros viajaban en el jet privado que se desplomó la tarde de este lunes 15 de diciembre en Toluca, Estado de México.

A través de un breve comunicado, la dependencia confirmó que en el jet privado accidentado viajaban ocho pasajeros, el piloto y el copiloto; según la información preliminar, hay seis muertos.

Jet privado cae en Toluca y moviliza a cuerpos de emergencia
Jet privado cae en Toluca y moviliza a cuerpos de emergencia (Cortesía)

SICT confirma número de pasajeros del jet privado accidentado en Toluca; sumaban 10 con piloto y copiloto

Tras el accidente registrado en la zona industrial del Estado de México, la SICT informó que el jet privado accidentado en Toluca seguía el plan de vuelo, que contemplaba:

  • Ocho pasajeros
  • Piloto
  • Copiloto

De acuerdo con la información, este jet privado modelo Cessna Citation 560 salió del puerto de Acapulco, Guerrero, rumbo a Toluca, donde el desplome dejó una gran columna de humo.

La SICT informó que se están realizando las investigaciones correspondientes para determinar el origen del accidente y en la indagatoria participan:

Agencia Federal de Aviación Civil

Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación

Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

SICT confirma cuántos pasajeros viajaban en el jet privado accidentado en Toluca (Redes sociales)