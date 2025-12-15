SICT confirma cuántos pasajeros viajaban en el jet privado accidentado en Toluca

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó cuántos pasajeros viajaban en el jet privado que se desplomó la tarde de este lunes 15 de diciembre en Toluca, Estado de México.
A través de un breve comunicado, la dependencia confirmó que en el jet privado accidentado viajaban ocho pasajeros, el piloto y el copiloto; según la información preliminar, hay seis muertos.
Tras el accidente registrado en la zona industrial del Estado de México, la SICT informó que el jet privado accidentado en Toluca seguía el plan de vuelo, que contemplaba:
- Ocho pasajeros
- Piloto
- Copiloto
De acuerdo con la información, este jet privado modelo Cessna Citation 560 salió del puerto de Acapulco, Guerrero, rumbo a Toluca, donde el desplome dejó una gran columna de humo.
La SICT informó que se están realizando las investigaciones correspondientes para determinar el origen del accidente y en la indagatoria participan:
Agencia Federal de Aviación Civil
Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación
Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano