La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó tres muertos y un herido grave tras el accidente aéreo ocurrido el jueves 2 de abril de 2026 en Huejotzingo, Puebla.

La aeronave tipo Cessna 172, que había despegado del Aeropuerto Internacional de Puebla rumbo a Poza Rica, perdió comunicación minutos después de iniciar su vuelo.

El hallazgo se dio cerca del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, tras activarse los protocolos de búsqueda.

La AFAC informó que ya inició la investigación administrativa para determinar las causas del siniestro.

Confirma AFAC tres muertos en accidente aéreo en Puebla

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó tres muertos, dos tripulantes y un pasajero en el accidente aéreo en Huejotzingo, Puebla.

Así como una persona lesionada de gravedad que ya fue trasladada a un hospital de forma urgente.

AFAC indicó que este jueves 2 de abril alrededor de las 12:03 horas, la Comandancia del Aeropuerto Internacional de Puebla reportó la pérdida de comunicación con una aeronave tipo Cessna 172 con el Control de Tránsito Aéreo (CTA).

El contacto con la aeronave, que iba de Puebla al Aeropuerto Nacional de Poza Rica, Veracruz, se perdió a los pocos minutos de su despegue, de acuerdo con el reporte de la AFAC.

Ante tal situación se activaron los protocoles de búsqueda y localización, lo que derivó en el hallazgo de la avioneta a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl.

AFAC confirma tres muertos en accidente aéreo en Puebla (@PCGobPue / X)

La Comandancia del Aeropuerto Internacional de Puebla realizó acciones de coordinación para atender el incidente con:

C5

Protección civil

Autoridades de seguridad pública

AFAC estableció que comenzó la investigación administrativa correspondiente para determinar lo que provocó el accidente.