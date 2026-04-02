Este jueves 2 de marzo se reportó la caída de una avioneta en la carretera San Mateo Capultitlán en el municipio de Huejotzingo, Puebla.

Este evento provocó la movilización de Protección Civil de Puebla, a la altura de la carretera San Mateo Capultitlán–Santa Ana Xalmimilulco.

Avioneta se desploma en Huejotzingo; mueren tripulantes

Una avioneta C172 se desplomó en el municipio de Huejotzingo, Puebla, que era tripulada por al menos 4 personas.

La avioneta cayó en terrenos de cultivo localizados a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl después del mediodía.

La avioneta que cayó en Huejotzingo salió del Aeropuerto Internacional de Puebla con destino a Poza Rica, Veracruz ; se desconoce la razón por la que se desplomó.

De acuerdo con Protección Civil, se desplegaron equipos de emergencia para el control y mitigación de riesgos; asimismo, confirmaron la muerte de 3 tripulantes.

El cuarto tripulante fue trasladado de manera urgente a un hospital sin que se especificara su estado de salud.

Caída de aeronave en Huejotzingo moviliza a Protección Civil de Puebla (Especial)

Se desconocen razones de caída de avioneta en Huejotzingo

Las razones de la caída de la avioneta en el municipio de Huejotzingo, Puebla no se conocen hasta el momento.

Si bien las autoridades ya iniciaron con el proceso de investigación, las causas por las que la avioneta se desplomó a minutos de su despegue aún no se pueden conocer.