El Gobierno de Toluca pondrá en marcha un operativo integral de seguridad y protección ciudadana para garantizar que la final del futbol mexicano entre Toluca y Tigres, que se disputará este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio Nemesio Diez, se desarrolle en un ambiente de orden y tranquilidad.

En el dispositivo participarán más de 600 elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, en coordinación con corporaciones de la policía estatal, con el objetivo de salvaguardar la integridad de asistentes, jugadores, cuerpos técnicos y personal operativo, además de preservar el orden público antes, durante y después del encuentro.

Operativo de seguridad reforzado para la final Toluca vs Tigres

El despliegue de seguridad para el Toluca vs Tigres contempla vigilancia permanente en el interior y exterior del estadio, así como patrullajes preventivos en colonias aledañas, principales vialidades de acceso y zonas de concentración de aficionados.

Además, se instalarán torres móviles de videovigilancia y se contará con el apoyo de unidades motorizadas, a fin de atender de manera inmediata cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la jornada deportiva.

Las autoridades municipales exhortaron a la afición a arribar con anticipación, respetar las indicaciones del personal de seguridad y mantener una conducta responsable, con el propósito de que la final se viva en un ambiente de paz, respeto y convivencia familiar.

El Gobierno municipal de Toluca reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, mediante acciones coordinadas que permiten la realización de eventos de gran afluencia en condiciones de orden y tranquilidad.