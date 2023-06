Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México, ha levantado la voz ante las acusaciones divulgadas por Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Y es que a raíz de los resultados de las elecciones 2023 por la gubernatura de dicha entidad, Alejandro Moreno señaló al funcionario de no haber apoyado al PRI en el comicio local.

“Es ingrato” afirmó Alfredo del Mazo tras ser cuestionado por las sospechas que el dirigente de su partido ha ido replicando.

Cabe destacar que la gobernadora electa del Estado de México en la contienda del 2023 fue Delfina Gómez, con Morena.

En una entrevista realizada tras las elecciones 2023, Alfredo del Mazo fue cuestionado por los señalamientos divulgados por Alejandro Moreno en su contra.

Y calificándolo de ingrato, el gobernador de la entidad aseguró que la postura del líder nacional del PRI solo pretende dividir a los funcionarios del partido sin ningún sentido.

Asimismo, afirmó que las sospechas que ha levantado Alejandro Moreno respecto a la “entrega” del Estado de México a Andrés Manuel López Obrador son lamentables.

Reiterando que el actuar del funcionario es ingrato, Alfredo del Mazo también le recordó que incluso con la derrota del comicio, el partido otuvo mejores resultados que en 2021 y 2017 .

“También me parece ingrato que no reconozca el gran esfuerzo que el PRI mantuvo [...] El PRI en el Estado de México no nada más se mantiene, crece”

Alfredo del Mazo