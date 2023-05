Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura del Estado de México, no pierde la sonrisa ni cuando aseguró que Alfredo del Mazo no se irá de embajador .

Ello, luego de que brindara una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola, en donde fue cuestionada si el aun gobernador mexiquense realizó un pacto con Morena a cambio de ceder la entidad en estas Elecciones 2023.

Alejandra del Moral considera que esto no sucedió, aunque mencionó no entraría en ese tipo de polémicas, ya que ella está concentrada en este proceso electoral .

Las votaciones se realizarán este próximo domingo 4 de junio, en donde se establecerá si existe algún cambio en el partido que dirige la entidad, o será el PRI quien siga al frente.

Alejandra del Moral está asegura que Alfredo del Mazo no terminará de embajador tras elecciones 2023 en el Estado de México

Tras señalar los supuestos motivos que hicieron a Alfredo del Mazo no apoyar a Alejandra del Moral , Carlos Loret de Mola cuestionó este hecho, para saber cuál era el pensamiento de la candidata.

“¿Será que el gobernador termine de embajador?”, preguntó el periodista, a lo que Alejandra del Moral sonrió y lanzó su respuesta, “no”.

Pese a ello, fue cuestionada de nueva cuenta si era capaz de asegurarlo, a lo que respondió aun sonriente y afirmando también con la cabeza, “ segura ”.

Alejandra del Moral asegura que no habrá traición de Alfredo del Mazo con Morena, aunque él será quien deba responda por sus actos

Luego de su respuesta, se puso sobre la mesa el caso de Omar Fayad, ex gobernador priísta en el estado de Hidalgo, del que existe la posibilidad sea nombrado embajador de México en Israel.

“Lo mismo decían del de Hidalgo y ya lo mandaron a Israel. Él lo juraba y decía yo no”, dijo el periodista.

Ante esto, Alejandra del Moral cambió su postura, e indicó ahora con una sonrisa nerviosa que podía hablar por su persona, pero no pondría palabras del actual gobernador en su boca .

“Bueno... yo creo que no. Alfredo (del Mazo) tiene un legado importante, aunque él tendrá que responder por sus propios actos, yo no quiero poner palabras de él en mi boca, pero yo creo que no”, dijo la candidata de Va por México.

Alejandra del Moral no piensa en grillas con Alfredo del Mazo y se enfoca sólo en ganar las elecciones 2023 en el Estado de México

Aunque aseguró que desde su perspectiva, Alfredo del Mazo no terminaría de embajador en algún país, nuevamente fue abordada para saber su postura ante los dichos que señalan realizó un pacto con Morena para entregar el estado.

“¿Qué diría frente a las sospechas de que se arregló con Morena?”, cuestionó de nuevo el periodista.

Visiblemente sin saber qué decir al respecto, Alejandra del Moral sólo indicó que no creía que fuera cierto, sin embargo, no se metería en esos temas para no generar polémicas y se enfocaría en ganar las elecciones.

“Diría que no es así... no lo sé. No lo sé, la verdad, estoy enfocada en no meterme en grillas que me desconcentran, yo lo que estoy es absolutamente comprometida en recorrer el Estado de México.

¿Cómo va Alejandra del Moral de cara a las elecciones de 2023 por la gubernatura al Estado de México?

Alejandra del Moral es la candidata a la gubernatura del Estado de México por parte de la coalición Va por México, y por ello, se encuentra dentro de la encuesta de MetricsMx, misma que mide la preferencia de las personas.

De acuerdo con la encuesta publicada este lunes 29 de mayo de 2023, a la pregunta: “Si hoy fuera la elección a gobernador del Estado de México, ¿por quién votaría?” Estos son los resultados: