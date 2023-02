He recibido de diferentes informantes, periodistas y políticos mexiquenses, versiones de que la campaña de Alejandra del Moral , candidata de una alianza que todavía no cuaja. Simple y sencillamente no levanta por la intromisión por demás grotesca y equivocada, del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

La maestra Delfina Gómez parece que, ante tal circunstancia tan desafortunada para el PRI, y su eventual alianza con el PAN y el PRD en favor de una desdibujada Alejandra del Moral, se observa confiada y hasta la fecha se ha dedicado a caminar electoralmente, solamente, pateando un bote.

El coordinador de la campaña de Alejandra del Moral, Alejandro Osuna, quien no ha podido zanjar sus diferencias con actores políticos tan importantes como varios ex gobernadores y actuales alcaldes del PRI además de diputados locales, y tampoco ha logrado conseguir la unidad de la llamada fuerza roja del priísmo mexiquense que tiene identificados líderes que no aceptan a Osuna.

Alejandro Osuna fue una clara imposición de Alfredo del Mazo Maza en la campaña de Alejandra del Moral, quien se dedica a estorbar el trabajo de la gente de Alejandra como Andrés Aguirre y Darío Zacarías.

Una buena noticia para Alejandra es la incorporación como subdelegado del experimentado Humberto Lepe, quien conoce la entidad como pocos políticos que han estado en tierras mexiquenses.

Y ahora me encuentro una nota firmada por Emilio Trinidad, que señala lapidariamente la forma tan equivocada y centavera en que se maneja como “comunicador de la campaña de Alejandra del Moral” al inefable Jorge Alberto Pérez Zamudio.

Dice Emilio Trinidad:

“Lamentablemente del lado de la Alianza entre el PAN, el PRD y el PRI, las cosas no caminan nada bien pues es Alfredo Del Mazo el que no sólo coordina la campaña sino que le incrustó a mucha gente de su entera confianza que poco han aportado a la precampaña para tener solidez en las líneas discursivas y en las estrategias políticas y de comunicación.

En esta importante área, la arrogancia, prepotencia, soberbia y falta de tacto y educación, le han venido ganando al inexperto “comunicólogo” Jorge Alberto Pérez Zamudio, que no ha sabido plantear ni ideas novedosas ni un diagnóstico serio de ruta y posibilidades de triunfo o derrota, pero se siente técnico, estratega y político, todo por su cercanía con el gobernador Del Mazo Maza.

Este personaje de influencia local, no nacional, gusta de maltratar a periodistas y columnistas conocidos, serios y respetados en el ámbito político del país, y lejos de acercarlos a la candidata para que en sus leídos espacios se analice su desempeño y amplíe sus relaciones, los aleja por su trato majadero.

Mal y de malas va el equipo de insensibles e improvisados colaboradores de Alejandra del Moral, pero eso sí, saldrán con mucho más dinero del que ya se han llevado de las arcas del Estado, sobre todo este Pérez Zamudio, que parte y reparte a diestra y siniestra recursos financieros entre periodistas locales, medios locales, columnistas y directivos, queriendo no sólo comprar espacio sino conciencias de corruptos periodistas del Estado de México, que sin pudor pero sí mucho cinismo, sólo estiran la mano.”