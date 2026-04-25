Julián LeBarón y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantuvieron reunión para abordar amenazas al activista.

“En lo personal, tengo claro que esa es la forma en la que se debe trabajar, poniendo siempre por delante a Chihuahua y a su gente”. Julián LeBarón, activista y aspirante a la gubernatura de Chihuahua

Asimismo y tal como compartió en redes sociales, Julián LeBarón habló con Omar García Harfuch sobre la seguridad de Chihuahua, previo a elecciones 2027.

Previo a su reunión, Julián LeBarón habló precisamente sobre las elecciones 2027, las cuales estarían en riesgo por la violencia en Chihuahua, afirmó.

Anteriormente, Julián LeBarón había denunciado que las amenazas estarían relacionadas con su intención de contender por la gubernatura.

Julián LeBarón y Omar García Harfuch se reúnen para hablar sobre amenazas al activista (Julián LeBarón)

Julián LeBarón en reunión con Omar García Harfuch abordó amenazas en Chihuahua

Mediante sus redes sociales, Julián LeBarón dio a conocer su reunión con Omar García Harfuch para hablar sobre las amenazas hacia él y su familia en Chihuahua.

Así como la situación de seguridad que viven muchas familias en Chihuahua y el resto del país, cuya tranquilidad está en juego.

Por lo mismo, agradeció a Omar García Harfuch la atención y disposición, ya que Julián LeBarón definió la reunión con diálogo abierto y respeto.

A su vez, Julián LeBarón se dijo convencido de que Omar Garcia Harfuch traducirá sus palabras en acciones concretas, sin disputas partidistas, como su cargo federal lo refiere.

Ya que afirmó, se debe poner por delante siempre el bienestar de Chihuahua y su gente, con la construcción de una relación de respeto, coordinación y colaboración a nivel federal.

Julián LeBarón y Omar García Harfuch se reúnen para hablar sobre amenazas al activista (Julián LeBarón)

Omar García Harfuch entiende lo que es vivir amenazado: Julián LeBarón previo reunión

Antes de reunirse con Omar García Harfuch, Julián LeBarón habló sobre las amenazas a su persona y su familia, tras las cuales, el secretario se comunicó.

Fue en entrevista con Azucena Uresti que Julián LeBarón destacó la empatía de Omar García Harfuch quien afirma, entiende lo que es vivir amenazado por el ataque al secretario.

Julián LeBarón apuntó a su vez que Omar García Harfuch se comprometió a brindarle seguridad en la medida de lo posible por las amenazas que recibió en marzo.

Por lo que varios elementos ya lo protegen en medio de las investigaciones por amenazas, de las cuales, no ha tenido más información hasta el momento.