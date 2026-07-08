Robo en San Cosme: desaparece escultura de Leonora Carrington

Hoy martes 7 de julio de 2026, el padre José de Jesús Aguilar denunció el robo de diversas obras en la Parroquia de San Cosme, en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas una escultura de Leonora Carrington.

Según indicó el sacerdote, el robo ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando cerca de las 04:00 horas un sujeto irrumpió en el atrio de la Parroquia de San Cosme para cometer el robo.

Esculturas robadas en Parroquia de San Cosme ascienden a más de 150 mil pesos

El párroco José de Jesús Aguilar indicó que el total de piezas robadas en la Parroquia de San Cosme incluye 4 esculturas y 5 placas de bronce.

Denunció que las piezas robadas están compuestas por:

Escultura de Leonora Carrington

Una obra inspirada en Remedios Varo

2 ángeles de bronce

5 placas de bronce

Según indicó el padre José de Jesús Aguilar, las esculturas que fueron robadas están valuadas en más de 150 mil pesos.

Puntualmente, la obra de Leonora Carrington se trata de una figura animal, similar a un alebrije con diversos elementos, elaborada en un tono café oscuro.

Las piezas, que se encontraban fijadas con cemento y espuma, fueron arrancadas de su sitio, por lo que se presume presentan daños en su base e interior.

Ante esta situación, el sacerdote invitó al público a evitar y denunciar cualquier anuncio de venta por estas obras, además de solicitar el apoyo de las autoridades de CDMX para recuperar las piezas.

Indicó que cámaras de seguridad captaron a por lo menos un sujeto, presumiblemente acompañado por más hombres, que rompió las cadenas de seguridad e ingresó al atrio de San Cosme para cometer el robo.

Hasta el momento, la Fiscalía CDMX ya investiga el robo, sin que se hayan presentado detenciones o la recuperación del arte robado.