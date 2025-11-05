El martes 4 de noviembre se cumplieron 6 años de la masacre de Bavispe, Sonora. Adrián LeBarón exigió justicia, ya que todavía no hay sentenciados.

“Parte de la justicia es el no olvido y en ese sentido, queremos que la justicia en un grado nos llegue”. Adrián LeBarón

En los límites de Sonora y Chihuahua, en Bavispe, el 4 de noviembre de 2019 fueron asesinadas nueve personas; entre ellas seis niños y sus madres, integrantes de las familias LeBarón y Langford.

Si bien hay al menos 37 personas vinculadas con la masacre en Bavispe —entre ellos sus autores intelectuales— integrantes de ambas familias como Adrián LeBarón, siguen exigiendo justicia por los homicidios.

Adrián LeBarón exige justicia a 6 años de la masacre de Bavispe contra su hija y nietos

Fue para MVS Noticias que Adrián LeBarón exigió justicia ante la falta de sentencias contra los vinculados a la masacre de Bavispe, pese a la polémica que provocó el asesinato de su hija y sus dos nietos.

Y es que Adrián LeBarón declaró con Manuel López San Martín que esta falta de sentencia no sólo afectaría al Estado, también a las víctimas, ya que empodera al mal, lo que señaló es una tristeza.

La falla principal en este sentido, acorde con Adrián LeBarón corresponde a la falta de interés ya que la barbarie no sólo ocurrió hace 6 años con la masacre de Bavispe, también con los recientes asesinatos.

Adrián LeBarón aseguró que busca que masacre de Bavispe no se encarpete

Esto también lo mencionó Adrián LeBarón en sus redes sociales, ya que afirmó que sigue luchando para que el caso de la masacre en Bavispe no se encarpete.

Asimismo, Adrián LeBarón aseguró que la Fiscalía General de la República lo estaría castigando por rechazar la sentencia de 28 años contra nueve sicarios que masacraron a su familia hace 6 años.

Ya que eso significaría que para la Fiscalía cada muerte sólo significaría 3 años de castigo, por lo cual, desde entonces se detuvieron los procesos, y aunque las autoridades estén indignadas, Adrián LeBarón lo está más.