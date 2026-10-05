La investigación por el ataque registrado en una secundaria de Torreón, Coahuila, continúa avanzando mientras surgen nuevos testimonios sobre las consecuencias que el caso ha tenido para la familia de los presuntos responsables.

Maribel Alvarado, madre de los hermanos vinculados a proceso por los hechos, aseguró que perdió su empleo y tuvo que abandonar su vivienda debido a amenazas y actos de hostigamiento posteriores al atentado cometido por sus hijos.

Mientras tanto, las autoridades de Coahuila mantienen abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer los motivos del ataque de los hermanos Carlos y David y analizar el entorno social, familiar y digital de los adolescentes.

Mamá de atacantes perdió su empleo y enfrenta amenazas

Maribel Alvarado declaró haber perdido su empleo y enfrentar amenazas contra la familia.

Esta situación la orilló a abandonar su hogar junto a sus otros dos hijos menores de edad.

En conjunto, están siendo resguardados por otros familiares ante la pérdida de ingresos y el panorama de incertidumbre.

Vinculan a proceso a hermanos por ataque en secundaria de Torreón (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Las declaraciones tuvieron lugar en entrevista para el diario Siglo de Torreón, donde la señora Maribel Alvarado pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que acompañará a sus hijos a lo largo del proceso.

Hermanos agresores de secundaria en Torreón son procesados

Carlos y David, los gemelos atacantes de Torreón, fueron vinculados a proceso bajo el delito de homicidio calificado, por lo que podrían enfrentar 60 años de cárcel.

Autoridades determinaron que la investigación complementaria durará seis meses, tiempo en el que los hermanos permanecerán en prisión preventiva.

Fue el pasado 1 de octubre cuando los hermanos ingresaron a la Escuela Secundaria 13 del ejido La Unión, en Torreón, con armas blancas y artefactos explosivos.

El saldo fue de una persona muerta, la subdirectora del plantel, Nery Edith Nevárez González, de 56 años de edad.

Por su parte, se reportaron cuatro heridos, entre alumnos y personal administrativo.

Días posteriores, hasta el 4 de octubre, fue que los gemelos fueron vinculados a proceso.

Autoridades investigarán antecedentes de violencia dentro del entorno familiar y escolar, así como el contenido que consumían en redes sociales.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque.