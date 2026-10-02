La Fiscalía General del Estado de Coahuila indaga la presunta conexión de dos hermanos gemelos de 18 años con redes digitales violentas y comunidades “incel”, tras perpetrar un ataque en una escuela secundaria de Torreón.

Esto luego de que las autoridades descubrieron fotografías e impresiones de atacantes extranjeros entre las pertenencias de los exalumnos conocidos como “Los Cuates” que agredieron a la subdirectora de la Secundaria General Número 13, además de publicaciones en TikTok que exhibían armamento y alusiones a otros crímenes escolares.

Los investigadores señalan que la elección del lugar se debió a su proximidad geográfica y al conocimiento previo de las instalaciones, descartando rencillas académicas específicas.

Autoridades investigan posible vínculo le los atacantes de secundaria de Torreón con el movimiento “incel”

Una de las principales líneas de investigación desarrolladas por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con autoridades de seguridad e inteligencia federales, es la posible relación de los atacantes de secundaria de Torreón con el movimiento “incel” (célibes involuntarios).

Atacantes de secundaria de Torreón: investigan posible vínculo con movimiento “incel” (@Libro_negro_ / X )

Esto debido a múltiples evidencias halladas en sus pertenencias, interacciones en redes sociales y durante el propio atentado a la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión, en Torreón.

De acuerdo con la declaración de un alumno, al irrumpir en la secundaria con armas blancas y pirotecnia, los agresores gritaron amenazas dirigidas explícitamente contra las mujeres, como “¡Primer aviso: vamos por todas las mujeres!”.

Según las primeras indagatorias, horas antes del ataque, uno de los jóvenes publicó en TikTok que el 1 de octubre sería su “retribución”.

En la subcultura incel, este concepto se utiliza para justificar actos de violencia como una supuesta venganza o represalia contra las mujeres y la sociedad, popularizado a partir del ataque cometido por Elliot Rodger en California en 2014.

En la cuenta de TikTok asociada a uno de los agresores se difundió la frase “Ya me toca a mí”, además de imágenes con la leyenda “No falling in love” (prohibido enamorarse), el símbolo de prohibición sobre el espejo de Venus (género femenino) y el sello de Baphomet.

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que entre las pertenencias de los detenidos se encontraron impresiones y fotografías de perpetradores de ataques en escuelas y mezquitas de diversos países.

Además, sus perfiles mostraban que consumían activamente foros y videos en los que se enaltecía a agresores tanto internacionales como nacionales.

Los agresores interactuaban con contenidos digitales que empleaban códigos para glorificar o proyectar el saldo de víctimas de masacres escolares y ataques masivos.

La investigación reveló que planeaban transmitir el ataque en directo a través de redes sociales, aunque no pudieron concretarlo por falta de saldo celular.

Autoridades analizan dispositivos para descubrir vínculos con grupos extremistas en internet

Debido a estos indicios, la Fiscalía estatal mantiene colaboración con instituciones federales de seguridad e inteligencia para analizar los dispositivos de los jóvenes y determinar si existió coordinación o contacto directo con otros grupos extremistas en internet.

Esto luego de que las investigaciones revelaron su interés por pertenecer a comunidades digitales que rinden culto a autores de tiroteos y masacres escolares internacionales y nacionales.

Buscaban imitar a estos agresores para ganar reconocimiento en dichos foros, al punto de difundir imágenes previas de su armamento.

Las indagatorias señalan que los sospechosos actuaron motivados por un resentimiento hacia la institución educativa en la que estudiaron.

La elección del lugar respondió a la cercanía con su domicilio y al conocimiento previo de las instalaciones.

La Fiscalía indicó que loa agresores no actuaron por un conflicto académico o personal con alguna víctima en particular.